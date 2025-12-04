Справедливий мир в Україні малоймовірний – президент Фінляндії
Фінський лідер наголосив, що «мир може бути як добрим, так і поганим, або ж якимось компромісом»
Будь-яка угода про припинення бойових дій в Україні навряд чи відповідатиме всім умовам справедливого миру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Фінляндії Александера Стубба в інтервʼю MTV3.
За словами Стубба, європейські країни працюють над збереженням незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Однак, наголосив він, «мир може бути як добрим, так і поганим, або ж якимось компромісом».
«Реальність така, що ми, фіни, також повинні готуватися до моменту, коли буде досягнуто миру, і що всі умови для справедливого миру, про які ми так багато говорили протягом останніх чотирьох років, навряд чи будуть виконані», – сказав він.
Політик також зазначив, що мирний план США, оприлюднений минулого місяця, було неприємно читати. Водночас він додав, що «сьогодні ми ближче до миру, ніж учора», і що найближчі дні та тижні покажуть, чи дадуть переговори якийсь результат.
Нагадаємо, у четвер, 4 грудня, у Маямі відбудеться зустріч спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера з секретарем РНБО України Рустемом Умеровим.
Зазначимо, що 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Зустріч тривала майже п'ять годин.
Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що російський диктатор Володимир Путін виявляє бажання завершити війну. Також Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції.
