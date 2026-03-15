У Кувейті БПЛА атакували міжнародний аеропорт

Щонайменше третій удар відбувся по аеропорту Кувейту від початку війни на Близькому Сході

Дрони пошкодили радарну систему міжнародного аеропорту в Кувейті. Минулося без жертв і постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління цивільної авіації Кувейту.

Увечері суботи, 14 березня, кілька БПЛА атакували міжнародний аеропорт Кувейту та уразили його радарну систему.

Управління цивільної авіації запевнило, що вживає всіх необхідних заходів для гарантування безпеки цивільної авіації.

Речник управління Абдалла Аль-Раджхі повідомив, що інцидент врегулювали відповідно до плану дій на випадок надзвичайних ситуацій, який діє від початку кризи в регіоні, а служби аеропорту діяли в координації з відповідними державними органами.

Зазначимо, що це вже щонайменше третя атака на аеропорт Кувейту від початку війни на Близькому Сході. Попередні удари по аеропорту були 12 березня і 28 лютого. Унаслідок цього постраждали кілька працівників летовища, а також зафіксовано пошкодження інфраструктури.

До слова, на початку березня три американські винищувачі F-15 були збиті над Кувейтом внаслідок інциденту з «дружнім вогнем».