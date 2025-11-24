Головна Світ Політика
У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО «Морозні вітри 2025»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Балтійському морі розпочалися масштабні навчання країн НАТО «Морозні вітри 2025»
Погодні умови в листопаді-грудні та навколишнє середовище поблизу Фінляндії створюють унікальні умови для спільних оборонних навчань НАТО
фото: merivoimat.fi

Окрім Фінляндії, у навчаннях беруть участь війська та кораблі союзників з 10 країн

Головні осінні навчання «Морозні вітри 2025» під керівництвом ВМС відбудуться у Південній Фінляндії, Архіпелаговому морі та гирлі Фінської затоки з 24 листопада по 4 грудня 2025 року. Про це повідомляж «Главком» із посиланням на військово-морські сили Фінляндії.

Повідомляється, що окрім ВМС, у міжнародних військово-морських навчаннях візьмуть участь війська та кораблі армії, повітряних сил, підрозділу логістики збройних сил та прикордонної охорони Фінляндії.

«Теми навчань включають забезпечення морських сполучень та критичної інфраструктури, бойові та контрвторгнення в архіпелазі та на узбережжі, а також спільні операції між ВМС та береговими силами», – йдеться у повідомленні.

Погодні умови в листопаді-грудні та навколишнє середовище поблизу Фінляндії створюють унікальні умови для спільних оборонних навчань НАТО. У навчаннях візьмуть участь загалом 20 бойових кораблів та суден постачання та підтримки з різних країн-союзників.

Окрім Фінляндії, беруть участь війська та кораблі союзників з Бельгії, Данії, Естонії, Німеччини, Франції, Латвії, Литви, Нідерландів, Польщі та США. Також бере участь постійна група протимінної боротьби НАТО SNMCMG1. Загальна чисельність навчань становить приблизно 5 тис. солдатів.

Також у навчаннях беруть участь винищувачі, літаки морського спостереження та гелікоптери, що літають цілодобово.

Операції берегових сил будуть зосереджені на Архіпелаговому морі та півострові Ханко. Під час навчань війська та кораблі також використовуватимуть естонські територіальні води та архіпелаг.

«Frezing Winds 25 – це демонстрація відданості країн Альянсу та Фінляндії забезпеченню безпеки Балтійського моря в будь-яких ситуаціях. Ми здатні швидко та ефективно проводити спільні операції з альянсом, і цей тип навчань підтримує та розвиває ці можливості, – заявив комодор Марко Лааксонен, начальник військово-морських операцій.

Кораблі, що беруть участь у навчаннях, прибули до Турку протягом вихідних, починаючи з 21 листопада.  

Нагадаємо, з 17 листопада у Фінляндії проходили навчання Northern Strike 225, в яких задіяно 2,2 тисячі військових, 500 одиниць техніки та польський підрозділ важких реактивних систем залпового вогню. У навчаннях брали участь 2,2 тисячі військових, серед них – польський підрозділ важких РСЗВ, а також задіяно 500 одиниць техніки. Під час маневрів військові тренуватимуться застосовувати артилерію в умовах ранньої зими та відпрацьовуватимуть взаємодію сил союзників по НАТО.

До слова, ветерани Збройних сил України, які пройшли війну, навчатимуть німецьких офіцерів. Бундесвер хоче інтегрувати український бойовий досвід у систему підготовки своїх офіцерів та унтерофіцерів.

Теги: НАТО Фінляндія військові навчання

