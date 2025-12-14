Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України
Стубб приєднається до мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які відбудуться в Берліні 15 грудня
фото: Офіс президента

Спочатку Стубб планував відвідати Техас наступного тижня

Президент Фінляндії Александр Стубб приєднається до мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які відбудуться в Берліні 15 грудня. Про це пише «Главком».

За повідомленням канцелярії президента Фінляндії, у переговорах також візьмуть участь кілька глав європейських держав, високі представники ЄС та НАТО, а також президент України Володимир Зеленський.

Спочатку Стубб планував відвідати Техас наступного тижня, однак через критичну ситуацію в Україні цей візит було скасовано. Президент Фінляндії наразі перебуває з державним візитом у Нідерландах і поділився своїми оцінками щодо розвитку ситуації.

«У ситуації навколо України ми близькі до того, щоб знайти якийсь вихід», – заявив Стубб.

Нагадаємо, українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав. 

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни. 

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована. 

Читайте також:

Теги: Фінляндія переговори Берлін перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, заяви президента Зеленського. Головне за 11 грудня
Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, заяви президента Зеленського. Головне за 11 грудня
11 грудня, 21:12
Очільник Кремля стверджує, що зустріч з Віткоффом та Кушнером «була необхідною»
Путін прокоментував свою зустріч із посланцями Трампа
4 грудня, 10:05
Вашингтон тільки посилює тиск на Київ із вимогою просування мирних домовленостей із Росією
США тиснуть на Зеленського щодо мирної угоди на тлі корупційного скандалу та відставки Єрмака – WP
30 листопада, 05:36
Путін постійно кидає виклики Трампу, а той удає, що це складова частина переговорного процесу з Кремлем
Єдина мирна угода, яку повинен розглядати Захід
25 листопада, 13:07
Рубіо запевняє, що «мирний план» був розроблений у США
Мирний план від Трампа. Питання до юристів
23 листопада, 13:18
Документ передбачає територіальні поступки Росії на Донбасі
План Трампа ставить Україну перед жорстким вибором: аналітика АР
23 листопада, 05:55
Ден Дрісколл обійме посаду «спеціального представника» Трампа
Трамп призначив спецпредставника для «мирного плану»: що відомо
22 листопада, 10:52
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
Зеленський підтвердив, що Україна отримала план США про закінчення війни
20 листопада, 23:44
Кіпр планує використовувати існуючу інфраструктуру Єгипту для постачання газу
Президент Кіпру пообіцяв газ для потреб ЄС
20 листопада, 10:34

Політика

Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України
Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України
Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів з території Білорусі над Литвою
Лукашенко пообіцяв припинити польоти метеозондів з території Білорусі над Литвою
Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль
Навіщо росіянам «Орєшнік» у Білорусі? Розвідка назвала головну ціль
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
Естонія почала будувати бункери на кордоні з Росією
Гарантії безпеки з юридичною силою: Трамп готує новий план для України – Axios
Гарантії безпеки з юридичною силою: Трамп готує новий план для України – Axios

Новини

Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
Вчора, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
Вчора, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
9 грудня, 08:17

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua