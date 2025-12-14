Стубб скасував поїздку до США для участі у переговорах щодо України

Стубб приєднається до мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які відбудуться в Берліні 15 грудня

Спочатку Стубб планував відвідати Техас наступного тижня

Президент Фінляндії Александр Стубб приєднається до мирних переговорів щодо врегулювання війни в Україні, які відбудуться в Берліні 15 грудня. Про це пише «Главком».

За повідомленням канцелярії президента Фінляндії, у переговорах також візьмуть участь кілька глав європейських держав, високі представники ЄС та НАТО, а також президент України Володимир Зеленський.

Спочатку Стубб планував відвідати Техас наступного тижня, однак через критичну ситуацію в Україні цей візит було скасовано. Президент Фінляндії наразі перебуває з державним візитом у Нідерландах і поділився своїми оцінками щодо розвитку ситуації.

«У ситуації навколо України ми близькі до того, щоб знайти якийсь вихід», – заявив Стубб.

Нагадаємо, українська влада готується до зустрічей з американською стороною та європейськими партнерами найближчими днями. Зеленський підтвердив, що летить до Берліна на зустріч із європейськими лідерами.

Також спеціальний представник США Стів Віткофф цими вихідними здійснить візит до Берліна. Головною метою поїздки є проведення переговорів із президентом України Володимиром Зеленським та очільниками європейських держав.

Варто зазначити, що у Парижі планувалась важлива зустріч, на якій представники України та Європейського Союзу мали обговорити суперечливі пункти мирного плану президента США Дональда Трампа щодо врегулювання війни.

Згодом стало відомо, що зустріч делегацій Сполучених Штатів, України та європейських країн, яка була запланована на суботу, 13 грудня, у Парижі для обговорення українського мирного плану, була скасована.