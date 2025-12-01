Головна Світ Соціум
Посол Тайваню у Фінляндії заспівав зі своїм гуртом на фестивалі в Гельсінкі (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Посол Тайваню у Фінляндії виступив зі своїм гевіметал-гуртом
фото: focustaiwan.tw/politics

Посол Тайваню у Фінляндії обійняв свою нову посаду у липні 2025 року

Посол Тайваню у Фінляндії Фредді Лім виступив на фестивалі в Гельсінкі зі своїм гевіметал-гуртом Chthonic. Про це пише «Главком» із посиланням на Focus Taiwan.

Фінський фестиваль Formosa Finland Fest передбачає культурний обмін між Тайванем і Фінляндією, тож у заході взяли участь шість метал-гуртів із цих країн. Також на фестивалі виступали й інші митці. Участь у перформансі взяв і посол Тайваню Фредді Лім.

Він розповів, що до фестивалю долучилися фінські політики, які раніше ніяк не цікавилися діяльністю Тайваню. «Щоразу, коли ми запрошували їх на наші заходи, вони завжди казали, що не можуть бути присутніми, або просто не відповідали», – сказав посол.

фото: Facebook/Focus Taiwan
Тому, коли політики, які раніше відмовлялися, а цього разу погодилися на участь, здивували тайванське представництво. «Дехто навіть за тиждень до заходу запитував, чи можуть вони привести ще друзів», – зауважив дипломат. Тож на думку Фредді Ліма цей фестиваль та участь у ньому фінської влади сприяло розвитку дипломатичної стратегії Тайваню.

Відомо, що 49-річний Фредді Лім раніше перебував на посаді депутата азаконодавчого зібрання Тайваню з 2016 до 2024 року. Згодом він став співзасновником Партії нової сили, а в листопаді 2023 року він приєднався до керівної Демократичної прогресивної партії.

Під час роботи на цих посадах політик боровся за права корінних народів та підтримував фінансування гуманітарної допомоги Україні. На початку 2025 року його призначили послом Тайваню у Фінляндії. Офіційно цю посаду він обійняв у липні 2025 року.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Маколей Калкін, відомий завдяки ролі Кевіна в «Сам удома», розповів про можливе повернення до культового персонажа.

Нещодавно Калкін знявся в тематичному ролику, створеному за мотивами різдвяної стрічки. Під час обговорення проєкту він розповів, що не проти знову стати Кевіном і навіть має власне бачення нової частини.

Також повідомлялося, що дружина Брюса Вілліса готується до смерті актора і планує передати його мозок науковцям. Дружина голлівудської зірки Брюса Вілліса Емма Гемінг публічно заявила про підготовку до смерті актора на тлі постійного погіршення його стану здоров’я. Вілліс страждає на лобно-скроневу деменцію (ЛСД).

Теги: музика Фінляндія посол Тайвань шоубіз

