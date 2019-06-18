Флот ФРН отримав перший фрегат нового класу



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Кораблі проекту F-125 Баден-Вюртемберг мають замінити в складі німецького флоту вісім фрегатів класу Бремен, які будувалися іще під час Холодної війни Фото: Marine im DBwV

Всього німецькі ВМС мають отримати чотири фрегати по проекту F-125 Баден-Вюртемберг

До складу флоту ФРН в рамках офіційної церемонії було включено перший фрегат проекту F-125 Баден-Вюртемберг.

Про це пише ресурс Defense Blog.

Компанія Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) отримала контракт на постачання до німецьких ВМС чотирьох нових фрегатів водозміщенням 7 тисяч тонн кожен вісім років тому. Кораблі проекту F-125 Баден-Вюртемберг мають замінити в складі німецького флоту вісім фрегатів класу Бремен, які будувалися іще під час Холодної війни.

Другий корабель проекту F-125 буде готовий до включення до складу ВМС ФРН до кінця цього року, а іще два наступних кораблі серії будуть передані німецьким морякам протягом двох наступних років.

Фрегати проекту Баден-Вюртемберг більш автоматизовані, ніж кораблі проекту Бремен. Це дозволило значно зменшити кількість членів екіпажу на нових фрегатах – із 200 до 126.

Нагадаємо, уряд Іспанії прийняв рішення про виділення 4,3 млрд євро на створення п’яти фрегатів нового покоління по проекту F-110.