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    У світі

    Флот ФРН отримав перший фрегат нового класу

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    <p>Кораблі проекту F-125 Баден-Вюртемберг мають замінити в складі німецького флоту вісім фрегатів класу Бремен, які будувалися іще під час Холодної війни</p> - Флот ФРН отримав перший фрегат нового класу

    Кораблі проекту F-125 Баден-Вюртемберг мають замінити в складі німецького флоту вісім фрегатів класу Бремен, які будувалися іще під час Холодної війни

    Фото: Marine im DBwV

    Всього німецькі ВМС мають отримати чотири фрегати по проекту F-125 Баден-Вюртемберг

    До складу флоту ФРН в рамках офіційної церемонії було включено перший фрегат проекту F-125 Баден-Вюртемберг.

    Про це пише ресурс Defense Blog.

    Компанія Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) отримала контракт на постачання до німецьких ВМС чотирьох нових фрегатів водозміщенням 7 тисяч тонн кожен вісім років тому. Кораблі проекту F-125 Баден-Вюртемберг мають замінити в складі німецького флоту вісім фрегатів класу Бремен, які будувалися іще під час Холодної війни.

    Другий корабель проекту F-125 буде готовий до включення до складу ВМС ФРН до кінця цього року, а іще два наступних кораблі серії будуть передані німецьким морякам протягом двох наступних років.

    Фрегати проекту Баден-Вюртемберг більш автоматизовані, ніж кораблі проекту Бремен. Це дозволило значно зменшити кількість членів екіпажу на нових фрегатах – із 200 до 126.

    Нагадаємо, уряд Іспанії прийняв рішення про виділення 4,3 млрд євро на створення п’яти фрегатів нового покоління по проекту F-110.

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