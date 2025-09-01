Головна Світ Соціум
Флотилія Грети Тунберг перервала подорож до Гази через погані погодні умови

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
31 серпня судно з Гретою Тунберг на борту вийшло з Барселони, щоб повторно «прорвати облогу» Гази
Через несприятливі погодні умови флотилія повернулася до порту

Флотилія з гуманітарною допомогою та активістами, серед яких була шведська екоактивістка Грета Тунберг, не змогла дістатися до Гази через шторм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт Global Sumud Flotilla.

Близько 20 суден вийшли з Барселони 31 серпня з метою повторно «прорвати облогу» Сектора Гази. Разом із Тунберг в цю подорож вирушило понад триста «активістів» із 44 країн.

Через несприятливі погодні умови подорож довелося перервати, і флотилія повернулася до порту. Коли активісти планують знову спробувати дістатися до Гази морем, поки не уточнюється.

«Ми ухвалили це рішення, щоб забезпечити безпеку і добробут всіх учасників і гарантувати успіх нашої місії», – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що Ізраїль давно встановив сувору морську блокаду, щоб запобігти постачанню зброї ХАМАС. За даними Israel Hayom, міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір розробив план, як вчинити з «активістами». План передбачає конфіскацію кораблів і затримання за правилами, що застосовуються до терористів.

Таким чином, Грета Тунберг потенційно може опинитися в ізраїльській в'язниці для терористів - у Ктзі'от і Дамон (для жінок). Ктзі'от розташована в пустелі Негев. В'язниця Дамон відома суворими умовами утримання: низькоякісна їжа, погане повітря, відсутність телебачення і радіо.

Підставою для ув'язнення, як пише Israel Hayom, буде проникнення в заборонену військову зону, а також передбачувані зв'язки деяких активістів із терористичними угрупованнями. У минулій подорожі Грети в Газу в червні 2025 року вона пливла в компанії відомих антисемітів, деякі з яких пов'язані з «Хезболлою». Тоді ізраїльська армія перехопила її яхту, забезпечила пасажирів водою і бутербродами, а потім відправила додому.

Як повідомлялося, шведська активістка Грета Тунберг оголосила про нову ініціативу під назвою «Глобальна флотилія Сумуд», спрямовану на прорив, як вона заявляє, «незаконної ізраїльської блокади Гази». 4 вересня до флотилії мають приєднатися ще десятки кораблів з Тунісу та інших портів.

