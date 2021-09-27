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    Форму китайських школярів оснастили чіпами для стеження

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    У Китаї форму учнів початкової школи оснастили чіпами для стеження - Форму китайських школярів оснастили чіпами для стеження
    У Китаї форму учнів початкової школи оснастили чіпами для стеження
    Фото: Tyrone Siu / Reuters

    Мікрочіп в шкільній формі дозволить батькам відслідковувати пересування дітей

    В одній з початкових шкіл Чжухая в Китаї в рамках експерименту оснастили форму учнів мікрочіпами. Про це повідомляє France Info.

    Своєрідна цифрова форма дозволяє дозволяє вчителям і батькам відслідковувати пересування дітей і точно знати, скільки часу школяр провів в їдальні або туалеті. У разі, якщо дитина перебуває в небезпечному районі, система відправляє сигнал на мобільний телефон дорослих.

    Нововведення було оцінено неоднозначно. Деякі батьки порівняли систему зі стеженням за злочинцями за допомогою електронних браслетів.

    Китай є лідером по впровадженню камер відеоспостереження. У деяких школах камери встановлені в класних кімнатах, що дозволяє відслідковувати не тільки відвідуваність, але і уважність учнів на уроках.

    Раніше влада Китаю скоротила час, який неповнолітні можуть проводити за відеоіграми. Тепер діти до 18 років можуть проводити за іграми не більше трьох годин на тиждень. Неповнолітнім користувачам доступно до першої години ігрового часу в п'ятницю, вихідні та святкові дні.

    Окрім того дітям до 14 років обмежили доступ до місцевої версії TikTok 40 хв на день.

    Теги: діти Китай телефон технології батьки влада
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    Форму китайських школярів оснастили чіпами для стеження