Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Франція: ДБР прийшло з обшуками до ексгенпрокурора Піскуна
16 грудня слідчі дії відбувались на віллі Піскуна у передмісті Ніци
фото: Право на владу

За інформацією джерел у слідчих органах, Піскуна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство

Державне бюро розслідувань у Франції провело обшуки у ексгенерального прокурора України Святослава Піскуна у зв’язку із розслідуванням справи щодо олігарха Ігоря Коломойського за підозрою в організації замаху на вбивство адвоката Сергія Карпенка у 2003 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Zn.ua.

За інформацією джерел у слідчих органах, Піскуна підозрюють в отриманні неправомірної вигоди для закриття справи про замах на вбивство, у якій підозрюваним проходив Ігор Коломойський. Зокрема, 16 грудня, слідчі дії відбувались на віллі колишнього генпрокурора у передмісті Ніци, де він проживає із родиною, а сьогодні вони проходять у нотаріуса, який оформлював угоду з придбання Піскуном цієї нерухомості.

Зазначається, що під час слідчих дій у будинку Піскуна знайшли низку документів, але вони не мають відношення до справи про підозру Коломойському.

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. У травні 2024 року Коломойському повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році.

За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство Карпенка, який супроводжував угоду з продажу «Дніпроспецсталі». Олігарх також боровся за акції підприємства і хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів

