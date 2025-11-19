НАБУ підтвердило обшуки у директора з безпеки «Нафтогазу»

В НАБУ прокоментували обшуки у директора з безпеки «Нафтогазу»

В Національному антикорупційному бюро України підтвердили проведення обшуків у директора з безпеки «Нафтогазу» Віталія Бровка. За інформацією НАБУ, дії не стосуються діяльності компанії. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Детективи НАБУ за процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели обшуки у Віталія Бровка, директора з безпеки «Нафтогазу України».

«Жодна особа не затримувалася, про враження не спостерігали. Слідчі дії санкціоновані й були забезпечені відповідно до чинного законодавства», – йдеться в повідомленні.

В НАБУ запевнили, що ці заходи не стосуються діяльності «Нафтогазу».

«Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування», – додали в НАБУ.

Нагадаємо, що пресслужба «Нафтогазу» спростувала інформацію про обшуки в офісах компанії, яка поширювалася у ЗМІ. У заяві зазначено, що жодних обшуків не проводилося і що компанія максимально сприяє роботі антикорупційних та правоохоронних органів.

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Нагадаємо, директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос розповів, що СБУ зацікавилося плівками в гучній справі про корупцію у сфері енергетики, щоби перевірити ймовірність держзради інших учасників.