Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Загибель двох сестер у ДТП на Полтавщині: суд відправив під варту поліцейського

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Загибель двох сестер у ДТП на Полтавщині: суд відправив під варту поліцейського
Після ДТП працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили про підозру
фото: ДБР

За даними слідства, керуючи власним автомобілем правоохоронець наїхав на дівчат, які йшли узбіччям дороги

Шевченківський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для правоохоронця, якого підозрюють у тому, що 30 листопада в місті Карлівка він на смерть збив двох 17-річних сестер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Після ДТП працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, керуючи власним автомобілем правоохоронець наїхав на дівчат, які йшли узбіччям дороги. У результаті наїзду сестри загинули. Після аварії водій спочатку втік з місця ДТП, але згодом повернувся. За попередньою інформацією він був напідпитку.

Розслідування триває та здійснюється у тісній взаємодії з керівництвом Нацполіції України.

Нагадаємо, 30 листопада у Полтавській області поліцейський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив двох 17-річних сестер. Пішоходи загинули на місці.

Теги: ДТП Полтавщина ДБР

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справа Шабуніна складається з 20 томів
Шабунін став обвинуваченим: його долю вирішуватиме суддя, яка кинула у СІЗО Кудрицького
2 листопада, 20:30
У Святошинському районі столиці маршрутний автобус зіткнувся з електроопорою
Зіткнення автобуса з електроопорою у Києві: дев'ять осіб травмувались
6 листопада, 04:27
Роботи з повного відновлення електропостачання та виробничих потужностей тривають
Гірничорудна компанія Ferrexpo призупинила роботу через російські удари
10 листопада, 17:29
Обленерго спростувало заяву про відключення Полтавщини від енергосистеми України
Обленерго спростувало заяву про відключення Полтавщини від енергосистеми України
12 листопада, 22:24
У результаті аварії водій мотоцикла помер на місці події
На Київщині мотоцикл Kawasaki зіткнувся з автомобілем. Загинули двоє людей
3 листопада, 11:22
Кубок світу зі скі-кросу стартує 11 грудня
В Італії перекинулося авто з лижниками збірної Швеції зі скі-кросу
3 листопада, 17:16
Наслідки зіткнення автобуса з вантажівкою
На вулиці Сирецькій рейсовий автобус в’їхав у вантажівку (відео)
10 листопада, 10:34
Внаслідок аварії загинули водій та один пасажир, ще одна пасажирка госпіталізована
Смертельна ДТП під Києвом: кросовер BMW перекинувся, врізавшись у відбійник (фото)
19 листопада, 12:08
Актор компенсував потерпілому $23 тис. за заподіяну шкоду здоров'ю
«П’яна» ДТП. Народний артист Ступка проведе три роки у виправному центрі
28 листопада, 11:36

Кримінал

Загибель двох сестер у ДТП на Полтавщині: суд відправив під варту поліцейського
Загибель двох сестер у ДТП на Полтавщині: суд відправив під варту поліцейського
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд залишив у силі вирок депутату
Підірвав гранати у сільраді на Закарпатті: суд залишив у силі вирок депутату
Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
Суд звільнив з-під варти батька детектива НАБУ Магамедрасулова
СБУ затримала агента РФ з Харкова, матір якого планувала вбивство ветерана ЗСУ (фото)
СБУ затримала агента РФ з Харкова, матір якого планувала вбивство ветерана ЗСУ (фото)
Апеляція залишила в силі вирок екскерівнику Державної судової адміністрації
Апеляція залишила в силі вирок екскерівнику Державної судової адміністрації
Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики
Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики

Новини

В Україні хмарно: погода на 2 грудня
Сьогодні, 05:59
«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua