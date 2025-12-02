Загибель двох сестер у ДТП на Полтавщині: суд відправив під варту поліцейського

Після ДТП працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили про підозру

Шевченківський районний суд Полтави обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для правоохоронця, якого підозрюють у тому, що 30 листопада в місті Карлівка він на смерть збив двох 17-річних сестер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Після ДТП працівники ДБР затримали фігуранта та повідомили про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

За даними слідства, керуючи власним автомобілем правоохоронець наїхав на дівчат, які йшли узбіччям дороги. У результаті наїзду сестри загинули. Після аварії водій спочатку втік з місця ДТП, але згодом повернувся. За попередньою інформацією він був напідпитку.

Розслідування триває та здійснюється у тісній взаємодії з керівництвом Нацполіції України.

Нагадаємо, 30 листопада у Полтавській області поліцейський, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, збив двох 17-річних сестер. Пішоходи загинули на місці.