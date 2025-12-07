Головна Країна Кримінал
Імовірного спільника депутатки Скороход узято під варту

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Імовірного спільника депутатки Скороход узято під варту
За даними слідства, підозрюваний вимагав кошти за «вирішення питання» щодо застосування санкцій РНБО
фото: НАБУ

Чоловіка підозрюють в отриманні $250 тис. за вплив на санкції РНБО

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду 7 грудня 2025 року обрав запобіжний захід одному з учасників групи, яку разом із чинним народним депутатом (ідеться про Ганну Скороход, – ред.), викрили на підбурюванні до надання неправомірної вигоди у розмірі $250 тисяч. За даними слідства, ці кошти вимагали за «вирішення питання» щодо застосування санкцій РНБО до компанії-конкурентки. Як інформує «Главком», про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Підозрюваного взяли під варту із можливістю внесення застави у сумі 4 млн 542 тис. грн. Таке рішення ухвалене на підставі клопотання детективів НАБУ, погодженого прокурором САП.

У разі внесення застави суд поклав на чоловіка низку процесуальних обов’язків. Зокрема, він має прибувати до НАБУ та суду за першим викликом, не залишати межі міста Тернополя без дозволу слідчого чи суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з особами, зазначеними в ухвалі, а також здати паспорт (и) для виїзду за кордон і носити електронний браслет.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадують, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено у встановленому законом порядку та не підтверджено обвинувальним вироком суду.

Раніше народна депутатка від партії «За майбутнє» Ганна Скороход повідомила, що у неї проходить обшук, і заявила, що їй «нічого приховувати». Зауважимо, що Ганна Скороход «засвітилася» на скандальних «плівках Міндіча». «Я хочу, чтоб Скороход или Нагорняк написали депутатские (запити – «Главком»). Запрос просто надо написать», – саме ця цитата з матеріалів справи «Мідас» пролунала 12 листопада у ВАКС. Того дня обирали запобіжний захід Дмитру Басову, який на плавках НАБУ під псевдо Тенор. 

Пізніше стало відомо, що Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки викрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка. За даними слідства, учасники групи запропонували представнику бізнесу за $250 тис. організувати накладення санкцій Ради національної безпеки і оборони України на компанію конкурента. Правоохоронці зазначають, що зловмисники переконували бізнесмена, що нібито мають можливість передати хабар за ухвалення санкційних рішень посадовцям органів державної влади, зокрема членам Ради національної безпеки і оборони України.

