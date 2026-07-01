Франція обмежить Shein, Temu й AliExpress

Так французький Уряд «боротиметься зі швидкою модою»

Уряд Франції у понеділок,30 червня, схвалив оновлену версію законопроєкту, який має обмежити діяльність платформ ультрашвидкої моди, зокрема Shein, Temu та AliExpress, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Документ ухвалили після понад двох років дискусій між верхньою та нижньою палатами парламенту – законодавці намагалися створити норми, які відповідатимуть правилам Європейського Союзу.

Згідно із законом, компаніям ультрашвидкої моди цього року загрожують штрафи від 0,25 до 6 євро за кожен товар, а у 2030 році сума може зрости до 10 євро за одиницю продукції. Окрім цього, законопроєкт передбачає повну заборону реклами таких компаній, а також забороняє інфлюенсерам просувати їхню продукцію у соцмережах.

«Йдеться не лише про одяг, а про модель суспільства, яку ми хочемо захистити», – заявив міністр у справах малого підприємництва Серж Папен перед голосуванням. За його словами, ринок заполонила продукція, яку виробляють і споживають за принципом одноразовості – речі, які використовують кілька тижнів, а потім викидають.

Щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Франції.

У компанії Shein розкритикували окремі положення документа, заявивши, що вони нібито не повністю відповідають чинній європейській системі регулювання цифрових послуг та електронної комерції.

Першу версію французького законопроєкту щодо швидкої моди нижня палата парламенту ухвалила у березні 2024 року. Пізніша редакція, яку Сенат підтримав у червні 2025 року, стала більш адресною – вона зосередилася саме на онлайн-платформах ультрашвидкої моди та не поширювалася на європейські бренди швидкої моди, такі як Zara та H&M.

До слова, Франція визначилася з датою президентських виборів. Президентські вибори у Франції можуть відбутися 18 квітня та 2 травня 2027 року. Саме в ці дні, за даними французьких ЗМІ, пройдуть перший і другий тури голосування.