Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Франція обмежить Shein, Temu й AliExpress

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
google social img telegram social img facebook social img
Франція обмежить Shein, Temu й AliExpress
Законопроєкт передбачає, зокрема, повну заборону реклами таких компаній, а також забороняє інфлюенсерам просувати їхню продукцію у соцмережах.
фото з мережі

Так французький Уряд «боротиметься зі швидкою модою»

Уряд Франції у понеділок,30 червня, схвалив оновлену версію законопроєкту, який має обмежити діяльність платформ ультрашвидкої моди, зокрема Shein, Temu та AliExpress, пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Документ ухвалили після понад двох років дискусій між верхньою та нижньою палатами парламенту – законодавці намагалися створити норми, які відповідатимуть правилам Європейського Союзу.

Згідно із законом, компаніям ультрашвидкої моди цього року загрожують штрафи від 0,25 до 6 євро за кожен товар, а у 2030 році сума може зрости до 10 євро за одиницю продукції. Окрім цього, законопроєкт передбачає повну заборону реклами таких компаній, а також забороняє інфлюенсерам просувати їхню продукцію у соцмережах.

«Йдеться не лише про одяг, а про модель суспільства, яку ми хочемо захистити», – заявив міністр у справах малого підприємництва Серж Папен перед голосуванням. За його словами, ринок заполонила продукція, яку виробляють і споживають за принципом одноразовості – речі, які використовують кілька тижнів, а потім викидають.

Щоб закон набув чинності, його ще має підписати президент Франції.

У компанії Shein розкритикували окремі положення документа, заявивши, що вони нібито не повністю відповідають чинній європейській системі регулювання цифрових послуг та електронної комерції.

Першу версію французького законопроєкту щодо швидкої моди нижня палата парламенту ухвалила у березні 2024 року. Пізніша редакція, яку Сенат підтримав у червні 2025 року, стала більш адресною – вона зосередилася саме на онлайн-платформах ультрашвидкої моди та не поширювалася на європейські бренди швидкої моди, такі як Zara та H&M.

До слова, Франція визначилася з датою президентських виборів. Президентські вибори у Франції можуть відбутися 18 квітня та 2 травня 2027 року. Саме в ці дні, за даними французьких ЗМІ, пройдуть перший і другий тури голосування.

Читайте також:

Теги: Франція податки мода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соціум

Росія оголосила тривогу в Омську, що за 2,5 тис. км від України
Росія оголосила тривогу в Омську, що за 2,5 тис. км від України
Проблеми з бензином у Росії зачепили союзну державу
Проблеми з бензином у Росії зачепили союзну державу
Берлін закликав НАТО взяти нові фінансові зобов'язання перед Україною
Берлін закликав НАТО взяти нові фінансові зобов'язання перед Україною
Франція обмежить Shein, Temu й AliExpress
Франція обмежить Shein, Temu й AliExpress
«Не треба драматизувати». Соратниця Путіна дала росіянам пораду на тлі паливної кризи
«Не треба драматизувати». Соратниця Путіна дала росіянам пораду на тлі паливної кризи
Росія знайшла нового постачальника бензину
Росія знайшла нового постачальника бензину

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua