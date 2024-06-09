Партія Орбана стала найбільшим рекламодавцем Google у ЄС

Витрати на політичну рекламу в Угорщині дуже асиметричні

Рівень витрат на політичну рекламу в Інтернеті в Угорщині є високим навіть за європейськими стандартами

Партія прем’єра Угорщини Віктора Орбана «Фідес» і її сателіти встановили рекорди в ЄС за обсягами реклами в соцмережах, сповненої антизахідної дезінформації. Про це свідчать результати дослідження незалежного аналітичного центру Political Capital.

«У той час як проурядовий табір витратив 4,3 млн євро на рекламу в Meta та Google, усі 14 опозиційних партій та пов'язані з ними ЗМІ витратили менше п'ятої частини цієї суми – 839 000 євро», – ідеться у дослідженні.

Лише партія «Фідес» та її політики витратили два млн євро, що в 2,6 рази більше, ніж усі 14 опозиційних партій разом узяті, які витратили 764 558 євро.

«Цього року «Фідес» був найбільшим рекламодавцем в Google в ЄС, оплативши шість з 10 найбільш розкручених відеороликів», – йдеться у дослідженні.

Автори дослідження стверджують, що «Фідес» та її довірені особи є основними постачальниками ворожих дезінформаційних наративів в Угорщині, відповідальними за 98,6% від загальної суми в два млн євро, витрачених на просування таких наративів.

Найбільш просувний ворожий наратив за весь період з 4 лютого до 1 червня був спрямований проти новоспеченого опозиціонера Петера Мадяра, на якого припадає 46% загальних витрат на просування таких наративів.

Другий найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 34% загальних витрат, стосується війни в Україні, в якому стверджується, що «європейські провоєнні політики та їхні угорські прислужники хочуть розв'язати Третю світову війну». Важливість цього наративу поступово зростала з наближенням виборів, і в останні тижні він обігнав і частково поглинув усі інші наративи.

Третій найбільш просувний ворожий наратив, на який припадає 9% загальних витрат, – про антиурядові сили, які нібито служать іноземним інтересам.

Нагадуємо, що Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував лідерів країн Заходу за їх бажання перемогти Росію військовим шляхом. За словами Орбана, західні лідери прагнуть перемогти Росію заради грошей та влади. Також він вважає, що європейці хочуть повернутись у 90-ті роки.

«Західні лідери, які стали на стежку війни, хочуть перемогти Росію військовим шляхом. Їхній геніальний план абсолютно простий, тому що йдеться про гроші, які дають вплив і владу», – зазначив угорський прем’єр.