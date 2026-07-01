Головна Світ Політика
search button user button menu button

Франція визначилася з датою президентських виборів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Франція визначилася з датою президентських виборів
Макрон пообіцяв виправити свої помилки до завершення каденції
фото: Reuters

Перший тур голосування, за даними Le Figaro, відбудеться 18 квітня 2027 року, а Еммануель Макрон визнав, що припускався помилок

Президентські вибори у Франції можуть відбутися 18 квітня та 2 травня 2027 року. Саме в ці дні, за даними французьких ЗМІ, пройдуть перший і другий тури голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

За інформацією видання, перший тур президентських виборів запланований на 18 квітня, а другий – на 2 травня 2027 року. Як зазначають журналісти, французька влада розглядала два можливі варіанти проведення голосування: 11 і 25 квітня або 18 квітня і 2 травня. Після обговорень було обрано другий сценарій.

«Такий вузький простір для маневру пояснюється обмеженнями, встановленими Конституцією Франції», – пише Le Figaro.

За даними видання, уряд Франції має офіційно затвердити дати проведення першого та другого турів уже 1 липня. Конституція Франції передбачає, що президентські вибори повинні відбутися в проміжку від 20 до 35 днів до завершення повноважень чинного глави держави. При цьому другий тур має пройти не пізніше 14 травня 2027 року – саме цього дня завершується друга п'ятирічна каденція президента Еммануеля Макрона.

Водночас Макрон визнав, що під час перебування на посаді глави держави припускався серйозних помилок. За інформацією видання, французький президент заявив, що має намір виправити їх до завершення свого другого президентського терміну. Водночас він не уточнив, які саме рішення вважає помилковими.

Еммануель Макрон був уперше обраний президентом Франції у 2017 році, а у 2022 році переобрався на другий термін. Згідно з Конституцією Франції, одна й та сама особа не може обіймати посаду президента понад два терміни поспіль, тому Макрон не зможе балотуватися на виборах 2027 року.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати вперше офіційно визнали: вони більше не виступають нейтральним посередником у війні Росії проти України, а підтримують її територіальну цілісність разом із європейськими партнерами. 

Читайте також:

Теги: вибори Франція Еммануель Макрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Битва за Вірменію. Після України – Кавказ: де Кремль програє наступну битву
Битва за Вірменію. Після України – Кавказ: де Кремль програє наступну битву
7 червня, 17:25
Трамп: Я поїду на G7 у Франції одразу після одного з найцікавіших вечорів в історії Америки – боїв за звання чемпіона світу UFC на південній галявині Білого дому
Трамп підтвердив свою участь у саміті G7 у Франції
4 червня, 02:58
Президент України візьме участь у саміті G7 у Франції
Макрон розкрив деталі майбутніх переговорів Зеленського на саміті «Великої сімки»
10 червня, 21:30
Макрон хоче, щоб G7 вирішила питання Китаю
Франція прагне об'єднати зусилля G7, щоб вирішити питання Китаю
13 червня, 03:59
Пашинян виграв ключові вибори на тлі суперечки з Москвою
Пашинян залишив позаду проросійських суперників: результати голосування у Вірменії
8 червня, 13:44
Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світових поставок нафти та скрапленого газу
Союзники США не поділяють оптимізму Трампа щодо Ормузької протоки – Bloomberg
15 червня, 23:45
Вибори в Росії
Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми
16 червня, 11:30
Те, що G7 виступає єдиним фронтом щодо України, Мерц вважає ключовим сигналом для Кремля
Мерц після розмови з Трампом висловив оптимізм щодо миру в Україні
17 червня, 01:10
Президент Угорщини затвердив обмеження для Віктора Орбана
Президент Угорщини підписав закон, який закриває шлях Орбану до влади
19 червня, 21:55

Політика

Лукашенко помилував 32 засуджених
Лукашенко помилував 32 засуджених
Франція визначилася з датою президентських виборів
Франція визначилася з датою президентських виборів
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Японія допоможе у відновленні Києво-Печерської лаври
Зеленський прибув до Ірландії
Зеленський прибув до Ірландії
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
Україна та Японія підписали угоду про стипендіальний проєкт обсягом до близько $500 тис.
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди
Офіс президента Чехії відреагував на ініціативу позбавити Зеленського державної нагороди

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
Вчора, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
Вчора, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59
Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua