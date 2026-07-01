Франція визначилася з датою президентських виборів

Перший тур голосування, за даними Le Figaro, відбудеться 18 квітня 2027 року, а Еммануель Макрон визнав, що припускався помилок

Президентські вибори у Франції можуть відбутися 18 квітня та 2 травня 2027 року. Саме в ці дні, за даними французьких ЗМІ, пройдуть перший і другий тури голосування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Le Figaro.

За інформацією видання, перший тур президентських виборів запланований на 18 квітня, а другий – на 2 травня 2027 року. Як зазначають журналісти, французька влада розглядала два можливі варіанти проведення голосування: 11 і 25 квітня або 18 квітня і 2 травня. Після обговорень було обрано другий сценарій.

«Такий вузький простір для маневру пояснюється обмеженнями, встановленими Конституцією Франції», – пише Le Figaro.

За даними видання, уряд Франції має офіційно затвердити дати проведення першого та другого турів уже 1 липня. Конституція Франції передбачає, що президентські вибори повинні відбутися в проміжку від 20 до 35 днів до завершення повноважень чинного глави держави. При цьому другий тур має пройти не пізніше 14 травня 2027 року – саме цього дня завершується друга п'ятирічна каденція президента Еммануеля Макрона.

Водночас Макрон визнав, що під час перебування на посаді глави держави припускався серйозних помилок. За інформацією видання, французький президент заявив, що має намір виправити їх до завершення свого другого президентського терміну. Водночас він не уточнив, які саме рішення вважає помилковими.

Еммануель Макрон був уперше обраний президентом Франції у 2017 році, а у 2022 році переобрався на другий термін. Згідно з Конституцією Франції, одна й та сама особа не може обіймати посаду президента понад два терміни поспіль, тому Макрон не зможе балотуватися на виборах 2027 року.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати вперше офіційно визнали: вони більше не виступають нейтральним посередником у війні Росії проти України, а підтримують її територіальну цілісність разом із європейськими партнерами.