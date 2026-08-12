Після нічної атаки в Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації

Місцева влада повідомила про численні пожежі та пошкодження інфраструктури

Влада міста заявила про серйозні наслідки нічної атаки

У Новоросійську Краснодарського краю після нічної атаки 12 серпня запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера міста Андрія Кравченка.

За його словами, після скасування загрози атаки безпілотників він оглянув місця пошкоджень. У місті розгорнули оперативний штаб, який координує роботу служб. «У Новоросійську запроваджено режим надзвичайної ситуації. Після скасування загрози атаки БпЛА я виїхав на місця пошкоджень, щоб оцінити ситуацію та поспілкуватися з мешканцями», – заявив Кравченко.

Наразі фахівці обстежують територію та шукають уламки безпілотників. Комунальні служби й ремонтні бригади розпочали розчищення пошкоджених ділянок. За твердженням мера, внаслідок атаки сталися прориви на двох водоводах, які забезпечують місто водою. Через це водопостачання Новоросійська тимчасово припинили.

Кравченко також повідомив, що російська протиповітряна оборона протягом ночі намагалася відбити атаку безпілотників. У місті виникли численні пожежі.

Нагадаємо, у ніч проти 12 серпня Сили оборони України завдали ударів по військово-морській базі РФ у Новоросійську. Після втрати Росією можливості повноцінно використовувати бази в окупованому Криму Новоросійськ став одним із ключових місць базування російського Чорноморського флоту.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку унікальною операцією, проведеною на відстані понад 300 км від лінії фронту. За його словами, під час удару застосували реактивні дрони «Паляниця», ракети «Нептун» та морські безекіпажні системи. Також після атаки призупинив роботу зерновий термінал у Новоросійську.