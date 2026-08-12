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ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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ЗСУ вдарили по системі управління «Геранями» у Криму
Сили оборони послаблюють спроможності РФ управляти дронами
фото: росЗМІ

Українські захисники одночасно атакували ще два важливі об'єкти окупантів на Донеччині та Луганщині

Сили оборони України у ніч на 12 серпня уразили наземний ретранслятор, який російські окупанти використовували для управління ударними безпілотниками типу «Герань» та «Гербера». Об'єкт розташовувався поблизу Оленівки в тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, українські безпілотники завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Однією з цілей став наземний ретранслятор у районі Оленівки. Російські війська використовували його для управління ударними безпілотниками типу «Герань» та «Гербера».

Крім Криму, Сили оборони атакували об'єкти окупантів на території Донецької та Луганської областей. Зокрема, українські захисники уразили ремонтний підрозділ російських військ у районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Ще один удар припав по місцю зосередження особового складу підрозділу безпілотних систем окупантів у районі Мар'ївки Луганської області.

У Генеральному штабі наголосили, що ураження цих цілей послабило відповідні спроможності російських окупаційних військ. Зокрема, противнику стало складніше забезпечувати управління ударними безпілотниками та підтримувати справність військової техніки.

Нагадаємо, станом на серпень Росія накопичила близько 6,2 тис. ударних безпілотників «Герань» різних модифікацій. За даними ГУР, перед масштабними ударами окупанти формують значні запаси дронів, оскільки виробничі можливості РФ не дозволяють постійно підтримувати високу інтенсивність запусків. Під час окремих масованих атак Росія здатна застосовувати 600–1000 безпілотників, тоді як у періоди накопичення запускає переважно 150–200 дронів. Водночас виробництво «Герань-4» та «Герань-5» у Росії становить близько 3 тис. одиниць на місяць без урахування «Герань-2».

Теги: Крим Генштаб дрон

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