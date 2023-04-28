Усі покоління MacBook показали в одному відео

Перший MacBook показали у 2006 році, того ж року вийшов і перший MacBook Pro

Ютубер Mrwhostheboss вирішив виконати незвичайний квест: зібрати всі значні покоління ноутбуків Apple та запустити їх.

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Така колекція коштувала йому 30 тисяч доларів, а на виході вийшло відео, повне ностальгії за старими комп'ютерами.

Ролик починається з Macintosh Portable 1989 року. Це ще не зовсім ноутбук – швидше за потужний моноблок, до якого додали пристрої введення і ручку для перенесення. Наступна модель, PowerBook 100, який був випущений в 1991 році, схожа на сучасні ноутбуки набагато більше. Такий перехід Apple сама не потягнула: виробництвом займалася Sony.

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Далі були ще два великі оновлення PowerBook, поки в 1999 році Apple не показала iBook – більш бюджетний ноутбук у напівпрозорому корпусі. У 2001 році, щоправда, PowerBook знову повернулися – з моделлю G4, яка зовні вже була схожа на MacBook, хоча й надто товстий за сучасними мірками. Це також перша модель з металевим корпусом – і прабатько лінійки MacBook Pro.

Перший MacBook показали у 2006 році, того ж року вийшов і перший MacBook Pro. А культовий MacBook Air вийшов пізніше, лише 2008 року. І з того часу всі три лінійки розвивалися паралельно, стаючи потужнішими та компактнішими з кожним роком.