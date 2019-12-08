Французькі вчені зламали найдовший і найскладніший ключ шифрування за всю історію



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На час обчислень пішло 35 мільйонів годин

Вчені з Франції зламали найскладніший алгоритм криптографії, який до цього нікому не вдавалося подолати.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Алгоритм, який вони розв’язали, все ще вважається легшим за криптографію, яку використовують у випадках реальної безпеки, але міжнародні фахівці стверджують, що розв’язання навіть такого алгоритму є великим досягненням в обчислювальній техніці.

Зазначається, що вчені використовували безліч комп’ютерів, що працювали одночасно по всьому світові.

Метод шифрування, який спеціалісти використовували для створення задачі, називається алгоритмом RSA, названим на честь його творців Рона Ривеста, Аді Шаміра і Леонарда Адлемана. У цьому алгоритмі дві сторони шифрують інформацію, використовуючи рекордне число, отримане множенням двох простих чисел разом.

Таким чином, французькі вчені побили попередній рекорд як по складності, так і за часом, вирішивши свою проблему з 240 цифрами за менший час, ніж команда з 232 цифрами.

Треба відмітити, що криптографія – це наука про математичні методи забезпечення конфіденційності, цілісності і автентичності інформації. Розвинулася вона з практичної потреби передавати важливі відомості найнадійнішим чином. Для математичного аналізу криптографія використовує інструментарій абстрактної алгебри та теорії ймовірностей.

Нагадаємо, представники наукового об’єднання Skysource / Skywater Alliance створили машину, що витягує воду прямо з повітря. Прилад назвали Wedew. Обладнання робить вологе середовище, де утворються конденсат. Теоретично працювати дана технологія повинна в будь-якому місці на планеті. Важливим нюансом є те, що новинка не потребує електрики взагалі.