FT: німецька авіакомпанія скасовує 20 тис. рейсів через паливну кризу

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасовує близько 20 тис. рейсів у період із травня до жовтня через різке зростання цін на авіапальне. Про це повідомляє Financial Times, передає «Главком».

Причиною стала паливна криза через війну на Близькому Сході та перебої із постачанням пального. Вартість авіагасу зросла більш ніж удвічі, що змусило перевізника різко скоротити витрати.

Компанія скасовує приблизно 120 рейсів щодня. Під скорочення потрапляють передусім короткі маршрути в межах Європи, особливо з ключових хабів у Франкфурті та Мюнхені. Також дочірня компанія Lufthansa CityLine виводить з експлуатації 27 літаків із високим споживанням пального.

Очікується, що такі заходи дозволять заощадити близько 40 тис. тонн авіапального.

Для пасажирів це означає скорочення кількості доступних рейсів, можливі затримки та подорожчання квитків. Попри масштабні скасування, загальна пасажиромісткість Lufthansa зменшиться приблизно на 1%, оскільки компанія оптимізує найменш прибуткові напрямки.

Схожі кроки роблять і інші перевізники. Delta Air Lines, Cathay Pacific та Air New Zealand також скорочують рейси або підвищують ціни.

Як повідомлялось, Європейська авіація опинилася під загрозою через дефіцит авіаційного пального на тлі війни навколо Ірану. Запаси авіапального в Європі можуть вичерпатися вже найближчим часом.

До слова, світові авіаперевезення серйозно порушені через війну в Ірані – ключові авіаційні хаби, зокрема Дубай, Доха та Абу-Дабі, були закриті, через що тисячі пасажирів не можуть вилетіти за планом.

Читайте також:

Читайте також

Зліва направо: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Німеччини Фрідріх Мерц
«Полегшене» членство. Що ховається за новою пропозицією вступу України в ЄС?
Вчора, 15:06
Нафтова криза 1970-х років: чи загрожує зараз щось подібне?
Війна в Ірані: чи може повторитися нафтова криза 1970-х?
30 березня, 16:30
На безпілотники кріплять імітації ракет Р-60
Росіяни почали встановлювати на дрони «обманки»: який вигляд це має (фото)
31 березня, 03:51
Підозрюваний Олександр відмовився від допомоги українського консульства
Убивство Портнова: розкрито інформацію про підозрюваного (фото)
1 квiтня, 09:55
Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою
Міністр закордонних справ Німеччини потрапив у скандал через ролик із російською музикою
4 квiтня, 18:37
Борги балансуючого ринку накопичили переважно державні та муніципальні структури, зазначив Трохимець
Підготовка до наступної зими зірветься, якщо не вирішити проблему боргів балансуючого ринку – експерт
6 квiтня, 14:21
У Німеччині чоловіки віком від 17 до 45 років повинні отримувати дозвіл на виїзд за кордон
Міноборони Німеччини визнало проблему з новим законом про військову службу
8 квiтня, 05:29
За словами Бірола, без відновлення постачань зростуть ціни на бензин, газ і електроенергію
Європа має критично низькі запаси авіапального – Міжнародне енергетичне агентство
16 квiтня, 21:36
Українка поділилася власним досвідом пошуку житла у Німеччині
Як орендувати житло в Німеччині? Українка розповіла, що варто знати емігрантам
Вчора, 10:42

Новини

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Вчора, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Вчора, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Вчора, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Вчора, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
20 квiтня, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
