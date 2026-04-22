FT: німецька авіакомпанія скасовує 20 тис. рейсів через паливну кризу

Німецька авіакомпанія Lufthansa скасовує близько 20 тис. рейсів у період із травня до жовтня через різке зростання цін на авіапальне. Про це повідомляє Financial Times, передає «Главком».

Причиною стала паливна криза через війну на Близькому Сході та перебої із постачанням пального. Вартість авіагасу зросла більш ніж удвічі, що змусило перевізника різко скоротити витрати.

Компанія скасовує приблизно 120 рейсів щодня. Під скорочення потрапляють передусім короткі маршрути в межах Європи, особливо з ключових хабів у Франкфурті та Мюнхені. Також дочірня компанія Lufthansa CityLine виводить з експлуатації 27 літаків із високим споживанням пального.

Очікується, що такі заходи дозволять заощадити близько 40 тис. тонн авіапального.

Для пасажирів це означає скорочення кількості доступних рейсів, можливі затримки та подорожчання квитків. Попри масштабні скасування, загальна пасажиромісткість Lufthansa зменшиться приблизно на 1%, оскільки компанія оптимізує найменш прибуткові напрямки.

Схожі кроки роблять і інші перевізники. Delta Air Lines, Cathay Pacific та Air New Zealand також скорочують рейси або підвищують ціни.

Як повідомлялось, Європейська авіація опинилася під загрозою через дефіцит авіаційного пального на тлі війни навколо Ірану. Запаси авіапального в Європі можуть вичерпатися вже найближчим часом.

До слова, світові авіаперевезення серйозно порушені через війну в Ірані – ключові авіаційні хаби, зокрема Дубай, Доха та Абу-Дабі, були закриті, через що тисячі пасажирів не можуть вилетіти за планом.