Як орендувати житло в Німеччині? Українка розповіла, що варто знати емігрантам

Українка пояснила, як насправді відбувається пошук житла в Німеччині

Українцям у Німеччині нелегко знайти житло, це потребує чимало часу та зусиль. Таку думку висловила блогерка з України Катерина, яка переїхала жити до Німеччини та сама ж зіштовхнулася зі складнощами пошуку квартири в цій країні. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Катерини в Іnstagram.

«200 заявок, сім відповідей і три перегляди. Ми чекаємо на четвертий і на відповідь від попередніх переглядів. І поки що в нас позитивного нічого немає. Є одна відмова», – поділилася дівчина.

Катерина розповіла, як саме відбувається пошук житла в Німеччині та які складнощі виникають під час цього. За її словами, заявки на перегляд житла треба подавати там, де розташоване оголошення.

Якщо людина в Німеччині перебуваєте на обліку в Джобцентрі (центрі зайнятості), тоді 70–90 % варіантів житла будуть недоступними. Річ у тім, що власники квартир не хочуть здавати житло біженцям, які перебувають у Джобцентрі.

«Потім ви отримаєте запрошення на перегляд. Але й там ще все не завершується. Тому що разом із вами йдуть, можливо, 10–15 людей. І потім починається конкурс. Відповіді після перегляду ви чекаєте, можливо, тиждень. Або спочатку вам скажуть, на Джобцентрі, що квартира здається, а потім в останній момент скажуть, що ні. У нас так було. І після цього вибирають цього щасливчика», – пояснює блогерка.

Українка пояснила, що на цьому етапі все залежить від Джобцентру, адже саме там вирішують, чи дійсно орендарю підходить обрана квартира. «Чи підходить ця квартира для вас? Чи достатньо там квадратних метрів? Чи вписується вона в ліміти», – додала інфлюєнсерка.

