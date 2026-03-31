Росіяни почали встановлювати на дрони «обманки»: який вигляд це має (фото)

На безпілотники кріплять імітації ракет Р-60
Російські окупанти почали використовувати нову тактику, встановлюючи на дрони типу «шахед» макети ракет, щоб ввести в оману українські сили протиповітряної оборони. Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрєстнов, пише «Главком».

На безпілотники кріплять імітації ракет Р-60, щоб створити враження більш небезпечної цілі.

«Армійська авіація знає, як реагувати на такі речі. А ось підрозділів перехоплювачів у нас багато в різних родах військ і відомствах, і, звичайно, всі намагатимуться знищити таку «важливу» ціль», – зазначив він.

Основна мета такої тактики – відволікання та перевантаження систем перехоплення, які можуть витрачати ресурси на знищення пріоритетних, на перший погляд, цілей.

Водночас, за словами Бескрєстнова, наразі актуальним завданням є розробка способів, які дозволять відрізняти дрони з фальшивими ракетами від реальних загроз.

До слова, Україна перетворилася на світову лабораторію військових інновацій, розробляючи надзвичайно дешеві та ефективні способи боротьби з іранськими дронами-камікадзе типу «шахед».

