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    У світі

    Гаїті охопили масові заворушення

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    <p>Головна вимога протестувальників - відставка президента країни Жовенеля Моїза</p> - Гаїті охопили масові заворушення

    Головна вимога протестувальників - відставка президента країни Жовенеля Моїза

    Учасники мітингів б'ють вітрини магазинів, палять машини і покришки, закидають поліцейських камінням

    Масові протести, що переходять у заворушення, відбуваються на вулицях столиці Гаїті Порт-о-Пренсі та інших великих міст з вимогою відставки президента країни Жовенеля Моїза.

    Учасники мітингів б'ють вітрини магазинів, палять машини і покришки, закидають поліцейських камінням. Ті у низці випадків застосовують сльозогінний газ.

    Демонстрації відбулися після страйків на початку тижня. Приватні та державні установи, в тому числі парламент і школи, були закриті. Не ходив громадський транспорт.

    Головна вимога протестувальників - відставка президента країни Жовенеля Моїза, якого звинувачують у фінансових махінаціях і загальному жалюгідному економічному становищі країни.

    Нагадаємо, минулого тижня на Гаїті люди також вийшли на протести проти корупції, заблокувавши дороги і паралізувавши рух в більшій частині столиці республіки, вимагаючи відставки президента Жовенеля Моїза.

    Джерело: УНН

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