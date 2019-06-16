Гаїті охопили масові заворушення



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Головна вимога протестувальників - відставка президента країни Жовенеля Моїза

Учасники мітингів б'ють вітрини магазинів, палять машини і покришки, закидають поліцейських камінням

Масові протести, що переходять у заворушення, відбуваються на вулицях столиці Гаїті Порт-о-Пренсі та інших великих міст з вимогою відставки президента країни Жовенеля Моїза.

Учасники мітингів б'ють вітрини магазинів, палять машини і покришки, закидають поліцейських камінням. Ті у низці випадків застосовують сльозогінний газ.

Демонстрації відбулися після страйків на початку тижня. Приватні та державні установи, в тому числі парламент і школи, були закриті. Не ходив громадський транспорт.

Головна вимога протестувальників - відставка президента країни Жовенеля Моїза, якого звинувачують у фінансових махінаціях і загальному жалюгідному економічному становищі країни.

Нагадаємо, минулого тижня на Гаїті люди також вийшли на протести проти корупції, заблокувавши дороги і паралізувавши рух в більшій частині столиці республіки, вимагаючи відставки президента Жовенеля Моїза.

Джерело: УНН