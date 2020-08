Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення у справі Trump Organization

В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність

Генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає, щоб син президента США Дональда Трампа дав свідчення в зв'язку з розслідуванням щодо компанії Trump Organization. В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність.

Про це Джеймс заявила в Twitter.

«Я вжила заходів, щоб зобов'язати Trump Organization, і зокрема її виконавчого віце-президента Еріка Трампа, сприяти розслідуванню, яке проводить мій апарат щодо її фінансової діяльності. Протягом багатьох місяців Trump Organization відмовляється повною мірою виконати вимоги, які наводяться в судових повістках в рамках даного розслідування», - зазначила генпрокурор штату..

Джеймс підкреслила, що в Trump Organization раніше відмовилися надавати необхідні документи, а її співробітники досі не дали показання.

We are seeking thousands of documents and testimony from multiple witnesses regarding several Trump Organization properties and transactions, including from Eric Trump, who was intimately involved in one or more transactions under review.