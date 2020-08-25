Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення у справі Trump Organization



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Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення

В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність

Генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає, щоб син президента США Дональда Трампа дав свідчення в зв'язку з розслідуванням щодо компанії Trump Organization. В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність.

Про це Джеймс заявила в Twitter.

«Я вжила заходів, щоб зобов'язати Trump Organization, і зокрема її виконавчого віце-президента Еріка Трампа, сприяти розслідуванню, яке проводить мій апарат щодо її фінансової діяльності. Протягом багатьох місяців Trump Organization відмовляється повною мірою виконати вимоги, які наводяться в судових повістках в рамках даного розслідування», - зазначила генпрокурор штату..

Джеймс підкреслила, що в Trump Organization раніше відмовилися надавати необхідні документи, а її співробітники досі не дали показання.

We are seeking thousands of documents and testimony from multiple witnesses regarding several Trump Organization properties and transactions, including from Eric Trump, who was intimately involved in one or more transactions under review. — NY AG James (@NewYorkStateAG) August 24, 2020

Як зазначає газета The New York Times, генпрокурор просить суд в нью-йоркському районі Манхеттен наказати Trump Organization і Еріку Трампу виконати дані вимоги.

Генпрокурор штату Нью-Йорк в березні почала розслідування відносно Trump Organization. Компанію підозрюють в тому, що вона штучно завищувала вартість своїх активів з метою отримання кредитів. Розгляд було розпочато після того, як колишній юрист президента США Майкл Коен виступив з твердженнями про те, що в Trump Organization вдавалися до даної практиці. Коен працював в компанії близько 10 років.