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    Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення у справі Trump Organization

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    Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення - Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення у справі Trump Organization
    Генпрокурор Нью-Йорка вимагає від сина Трампа дати свідчення

    В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність

    Генпрокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс вимагає, щоб син президента США Дональда Трампа дав свідчення в зв'язку з розслідуванням щодо компанії Trump Organization. В Trump Organization раніше відмовилися надавати документи про фінансову діяльність.

    Про це Джеймс заявила в Twitter.

    «Я вжила заходів, щоб зобов'язати Trump Organization, і зокрема її виконавчого віце-президента Еріка Трампа, сприяти розслідуванню, яке проводить мій апарат щодо її фінансової діяльності. Протягом багатьох місяців Trump Organization відмовляється повною мірою виконати вимоги, які наводяться в судових повістках в рамках даного розслідування», - зазначила генпрокурор штату..

    Джеймс підкреслила, що в Trump Organization раніше відмовилися надавати необхідні документи, а її співробітники досі не дали показання.

    Як зазначає газета The New York Times, генпрокурор просить суд в нью-йоркському районі Манхеттен наказати Trump Organization і Еріку Трампу виконати дані вимоги.

    Генпрокурор штату Нью-Йорк в березні почала розслідування відносно Trump Organization. Компанію підозрюють в тому, що вона штучно завищувала вартість своїх активів з метою отримання кредитів. Розгляд було розпочато після того, як колишній юрист президента США Майкл Коен виступив з твердженнями про те, що в Trump Organization вдавалися до даної практиці. Коен працював в компанії близько 10 років.

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