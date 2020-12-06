Генпрокурор Польщі хоче заборонити в країні комуністичну партію

Генеральний прокурор Польщі звернувся до конституційного суду країни з заявою про невідповідність конституції Комуністичної партії Польщі

Прокуратура вважає, що члени Комуністичної партії Польщі підривають існуючий демократичний порядок

Генеральний прокурор Польщі Збігнєв Зьобро подав до Конституційного суду клопотання про заборону польської Комуністичної партії.

Про це йдеться на сайті прокуратури країни.

«Комуністична партія Польщі, серед іншого, посилається в своїй програмі та практиці на тоталітарні методи і практики комунізму, що є несумісним з Конституцією Республіки Польща», – написано в повідомленні.

Прокуратура вважає, що члени Комуністичної партії Польщі підривають існуючий демократичний порядок.

За даними прокуратури, члени КПП «прямо закликають до революції, подібної Жовтневої революції в Росії, після якої до влади прийшли більшовики».

«Цілі КПП ідентичні цілям інших комуністичних партій, які здійснювали тоталітарну владу в комуністичних державах ХХ століття. Її члени відкрито закликають до революції, подібної Жовтневої революції в Росії», – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в програмі партії стверджується, що «пролетаріат не може просто взяти під контроль буржуазний державний апарат, наприклад, за допомогою парламентських виборів».

«Щоб усунути класову нерівність, необхідно скинути капіталістичну власність і замінити її суспільною власністю», – йдеться в програмі.

Як зазначається, відповідно до ст. 13 Конституції Польщі «заборонено існування політичних партій та інших організацій, що посилаються у своїх програмах на тоталітарні методи і практики дій нацизму, фашизму і комунізму».

«З цієї причини Генеральний прокурор вирішив, що і цілі, і діяльність Комуністичної партії Польщі мають бути визнані несумісними з конституцією, а її діяльність має бути припинена», – наголосили у прокуратурі.