Генпрокурор Польщі хоче заборонити в країні комуністичну партію
Прокуратура вважає, що члени Комуністичної партії Польщі підривають існуючий демократичний порядок
Про це йдеться на сайті прокуратури країни.
«Комуністична партія Польщі, серед іншого, посилається в своїй програмі та практиці на тоталітарні методи і практики комунізму, що є несумісним з Конституцією Республіки Польща», – написано в повідомленні.
Прокуратура вважає, що члени Комуністичної партії Польщі підривають існуючий демократичний порядок.
За даними прокуратури, члени КПП «прямо закликають до революції, подібної Жовтневої революції в Росії, після якої до влади прийшли більшовики».
«Цілі КПП ідентичні цілям інших комуністичних партій, які здійснювали тоталітарну владу в комуністичних державах ХХ століття. Її члени відкрито закликають до революції, подібної Жовтневої революції в Росії», – йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в програмі партії стверджується, що «пролетаріат не може просто взяти під контроль буржуазний державний апарат, наприклад, за допомогою парламентських виборів».
«Щоб усунути класову нерівність, необхідно скинути капіталістичну власність і замінити її суспільною власністю», – йдеться в програмі.
Як зазначається, відповідно до ст. 13 Конституції Польщі «заборонено існування політичних партій та інших організацій, що посилаються у своїх програмах на тоталітарні методи і практики дій нацизму, фашизму і комунізму».
«З цієї причини Генеральний прокурор вирішив, що і цілі, і діяльність Комуністичної партії Польщі мають бути визнані несумісними з конституцією, а її діяльність має бути припинена», – наголосили у прокуратурі.