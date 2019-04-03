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    У світі

    Трамп сподівається, що Росія не становитиме загрози для безпеки НАТО

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    <p>Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом</p> - Трамп сподівається, що Росія не становитиме загрози для безпеки НАТО

    Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

    Фото: Reuters

    Трамп висловив думку, що з Росію вдасться мати кращі відноcини

    Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що Російська Федерація не становитиме загрози для НАТО.

    Про це президент США сказав у відповідь на запитання журналістів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі.

    Зокрема, його запитали про те, який різновид загрози Росія становить для НАТО. «Я сподіваюся, що вона (Росія) не становитиме загрози безпеці. Я сподіваюся, що у нас будуть хороші відносини з Росією, і крім того, з Китаєм та усіма іншими», - наголосив Трамп.

    Очільник Білого дому заявив, що НАТО стало набагато міцнішим з того часу, як він став президентом. У цьому зв'язку Столтенберг підкреслив, що союзники Альянсу більше інвестують у безпеку.

    «І це забезпечує нові можливості, яких ми потребуємо, щоби підтримувати надійне стримування і оборону для усіх країн НАТО», - наголосив Столтенберг.

    Водночас, Трамп висловив думку, що з Росію вдасться мати кращі відноcини.

    «Але я думаю, що ми поладимо з Росією. Я вірю у це», - наголосив президент США.

    Напередодні Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

    Раніше посол США в НАТО заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

    До слова, 1 квітня два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.

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