Трамп сподівається, що Росія не становитиме загрози для безпеки НАТО



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Дональд Трамп зустрівся у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом Фото: Reuters

Трамп висловив думку, що з Росію вдасться мати кращі відноcини

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив сподівання, що Російська Федерація не становитиме загрози для НАТО.

Про це президент США сказав у відповідь на запитання журналістів під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Білому домі.

Зокрема, його запитали про те, який різновид загрози Росія становить для НАТО. «Я сподіваюся, що вона (Росія) не становитиме загрози безпеці. Я сподіваюся, що у нас будуть хороші відносини з Росією, і крім того, з Китаєм та усіма іншими», - наголосив Трамп.

Очільник Білого дому заявив, що НАТО стало набагато міцнішим з того часу, як він став президентом. У цьому зв'язку Столтенберг підкреслив, що союзники Альянсу більше інвестують у безпеку.

«І це забезпечує нові можливості, яких ми потребуємо, щоби підтримувати надійне стримування і оборону для усіх країн НАТО», - наголосив Столтенберг.

Водночас, Трамп висловив думку, що з Росію вдасться мати кращі відноcини.

«Але я думаю, що ми поладимо з Росією. Я вірю у це», - наголосив президент США.

Напередодні Столтенберг підтвердив, що НАТО планує посилити військову присутність в Чорному морі.

Раніше посол США в НАТО заявила про можливість посилення оборони в Чорному морі.

До слова, 1 квітня два кораблі НАТО, а саме іспанський фрегат F81 Santa Maria і канадський FHH333 Toronto, зайшли в одеський морський порт.