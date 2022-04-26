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    Генсек ООН відсунувся від Путіна під час особистої зустрічі (фото)

    Генсек ООН прибув на зустріч з президентом РФ і не зміг стримати відразу&nbsp; - Генсек ООН відсунувся від Путіна під час особистої зустрічі (фото)
    Генсек ООН прибув на зустріч з президентом РФ і не зміг стримати відразу 
    фото з відкритих джерел

    Гуттеріша не влаштувало навіть те, що Путін сидів навпроти нього за кількаметровим довгим столом

    Очільник Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш не міг стримати неприязні до президента РФ, з яким зустрічався у вівторок, 26 квітня.

    Попри протокол, генеральний секретар ООН намагався відсунутися від Володимира Путіна, який сидів за столом навпроти нього.

    Гуттеріш навіть трохи згорблювався в кріслі, щоб бути якомога далі від Путіна. Сам же «господар Кремля» навпаки намагався присунутися ближче й навіть у якийсь момент наліг на стіл.

    До слова, генсека ООН росіяни всадили за той самий довгий білий стіл, який уже викликав хвилю жартів під час візиту президента Франції до Кремля.

    Зауважимо, що перед зустріччю із Путіним очільник ООН поспілкувався із головним дипломатом РФ Сергієм Лавровим.

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    Нагадаємо, що перед візитом до Москви генсек ООН Антоніу Гутерріш провів офіційні перемовини з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

    Вони обговорили перемовини між Україною та РФ, до яких Туреччина залучена як посередник.

    Після ж візиту до столиці країни-агресора очільник Організації Об’єднаних Націй прибуде до України і зустрінеться із президентом Володимиром Зеленським.


    Теги: росія війна путін Генсек ООН
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    Генсек ООН відсунувся від Путіна під час особистої зустрічі (фото)