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    У світі

    Глава Каталонії про новий референдум про незалежність: ми зробимо це знову

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    Глава каталонського уряду&nbsp;Кім Торра - Глава Каталонії про новий референдум про незалежність: ми зробимо це знову
    Глава каталонського уряду Кім Торра

    «Ми провели референдум про незалежність, ми можемо зробити неможливе можливим, але нам потрібно це стратегічна єдність», - зазначив глава регіону

    Глава каталонського уряду Кім Торра закликав прихильників незалежності автономії до стратегічної єдності, завдяки якому стало можливим проведення сепаратистського референдуму 2017 року.

    Відповідну заяву регіональний лідер зробив в четвер, виступаючи в парламенті Каталонії, пише El Pais.

    «Ми зробимо це знову, звичайно, тому що країна (Каталонія) ясно розуміє, чого вона хоче – незалежності», - наводить слова Торре агентство Europa Press.

    «Ми провели референдум про незалежність, ми можемо зробити неможливе можливим, але нам потрібно це стратегічна єдність», - зазначив глава регіону.

    1 жовтня 2017 року Каталонії пройшло голосування про вихід зі складу королівства, Мадрид з самого початку називав цей референдум нелегітимним і відмовлявся визнавати його результати.

    27 жовтня того ж року парламент Каталонії затвердив резолюцію про проголошення незалежної республіки. У відповідь влада країни задіяла 155-ту статтю конституції, яка раніше ніколи не застосовувалася і дозволила обмежити самоврядування регіону.

    До слова, колишній глава Каталонії (Іспанія) Карлес Пучдемон, який переховується від іспанського правосуддя в Бельгії, був обраний депутатом Європарламенту в результаті голосування 26 травня 2019 року.

    Джерело: УНН

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