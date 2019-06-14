Глава Каталонії про новий референдум про незалежність: ми зробимо це знову



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Глава каталонського уряду Кім Торра

«Ми провели референдум про незалежність, ми можемо зробити неможливе можливим, але нам потрібно це стратегічна єдність», - зазначив глава регіону

Глава каталонського уряду Кім Торра закликав прихильників незалежності автономії до стратегічної єдності, завдяки якому стало можливим проведення сепаратистського референдуму 2017 року.

Відповідну заяву регіональний лідер зробив в четвер, виступаючи в парламенті Каталонії, пише El Pais.

«Ми зробимо це знову, звичайно, тому що країна (Каталонія) ясно розуміє, чого вона хоче – незалежності», - наводить слова Торре агентство Europa Press.

«Ми провели референдум про незалежність, ми можемо зробити неможливе можливим, але нам потрібно це стратегічна єдність», - зазначив глава регіону.

1 жовтня 2017 року Каталонії пройшло голосування про вихід зі складу королівства, Мадрид з самого початку називав цей референдум нелегітимним і відмовлявся визнавати його результати.

27 жовтня того ж року парламент Каталонії затвердив резолюцію про проголошення незалежної республіки. У відповідь влада країни задіяла 155-ту статтю конституції, яка раніше ніколи не застосовувалася і дозволила обмежити самоврядування регіону.

До слова, колишній глава Каталонії (Іспанія) Карлес Пучдемон, який переховується від іспанського правосуддя в Бельгії, був обраний депутатом Європарламенту в результаті голосування 26 травня 2019 року.

Джерело: УНН