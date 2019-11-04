Глава Mcdonald's пішов у відставку через службовий роман



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«Я вступив у стосунки з працівницею, що порушує політику Mcdonald's. Це була помилка», —заявив вже ексочільник корпорації Стів Істербрук Фото: АР

Рада директорів вирішила, що вже колишній очільник корпорації продемонстрував «неналежну поведінку»

Виконавчий директор корпорації Mcdonald's Стів Істербрук пішов у відставку через стосунки з працівницею, які порушують корпоративну етику компанії.

Про це повідомило видання The New York Times.

Рада директорів вирішила, що вже колишній очільник корпорації продемонстрував «неналежну поведінку». Замість Істербрука на посаду призначили Кріса Кемпчінського, який раніше керував підрозділом Mcdonald's у США.

«Я вступив у стосунки з працівницею, що порушує політику Mcdonald's. Це була помилка. Враховуючи цінності компанії, я погоджуюсь з радою директорів, що мені пора рухатися далі», — написав Істербрук у листі до співробітників корпорації.

Стіва Істербрука призначили виконавчим директором Mcdonald's у 2015 році. Під час його правління корпорація придбала компанії, що вивчають штучний інтелект для того, щоб покращити продажі, почала співпрацювати з сервісами доставки їжі та загалом вводила технологічні нововведення.

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