Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Після прибуття до Кабула глава Пентагону зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані

Візит Остіна відбувся всього за кілька тижнів до запланованого виведення американських військ

Міністр оборони США Ллойд Остін в неділю, 21 березня, здійснив неоголошений візит до Афганістану.

Подробиці його візиту трималися в секреті з міркувань безпеки.

Варто зазначити, що візит Остіна відбувся всього за кілька тижнів до запланованого виведення американських військ.

Після прибуття до Кабула глава Пентагону зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

I’m very grateful for my time with President @ashrafghani today. I came to Afghanistan to listen and learn. This visit has been very helpful for me, and it will inform my participation in the review we are undergoing here with @POTUS. pic.twitter.com/ZE39tXZqvg — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) March 21, 2021

«Я приїхав до Афганістану, щоб слухати і вчитися. Цей візит був для мене дуже інформативним», – заявив Ллойд Остін.

Кабул став останньою зупинкою в турне глави Пентагону по Азії. Ллойд Остін, колишній кадровий солдат, служив у Афганістані командиром дивізії з вересня 2003 року по серпень 2005 року.

Нагадаємо, ще минулого року США почали процес виведення своїх військ з території Афганістану в рамках досягнутої раніше угоди з радикальним рухом «Талібан».

До травня 2021 року планувалося скоротити чисельність американського контингенту до нуля, проте минулого тижня президент США Джо Байден попередив, що США можуть не встигнути вивести всіх військовослужбовців вчасно.