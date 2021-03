Глава Пентагону прибув до Афганістану з неоголошеним візитом

Міністр оборони США Ллойд Остін в неділю, 21 березня, здійснив неоголошений візит до Афганістану.

Подробиці його візиту трималися в секреті з міркувань безпеки.

Варто зазначити, що візит Остіна відбувся всього за кілька тижнів до запланованого виведення американських військ.

Після прибуття до Кабула глава Пентагону зустрівся з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

I’m very grateful for my time with President @ashrafghani today. I came to Afghanistan to listen and learn. This visit has been very helpful for me, and it will inform my participation in the review we are undergoing here with @POTUS. pic.twitter.com/ZE39tXZqvg