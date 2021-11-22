Глави МЗС G7 зустрінуться у грудні в Ліверпулі

Зустріч глав МЗС країн «Великої сімки» відбудеться з 11 по 12 грудня

У саміті вперше візьмуть участь члени Асоціації держав Південно-Східної Азії

Зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» відбудеться з 11 по 12 грудня у Ліверпулі. Про це повідомляє британське МЗС.

«Міністр закордонних справ [Великої Британії] Ліз Трасс зустрінеться зі своїми колегами зі США, Франції, Німеччини, Італії, Канади, Японії та ЄС з 10 по 12 грудня», – йдеться у повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що у саміті вперше візьмуть участь члени Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Зокрема, у Сполученому Королівстві чекають на приїзд делегацій з Таїланду, Індонезії та Малайзії.

До слова, посли Великої сімки (G7) оприлюднили заяву, в якій повідомили, що продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні «із занепокоєнням та розчаруванням» через графік роботи конкурсу Ради суддів.