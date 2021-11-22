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    Глави МЗС G7 зустрінуться у грудні в Ліверпулі

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    Зустріч глав МЗС країн &laquo;Великої сімки&raquo; відбудеться з 11 по 12 грудня - Глави МЗС G7 зустрінуться у грудні в Ліверпулі
    Зустріч глав МЗС країн «Великої сімки» відбудеться з 11 по 12 грудня
    фото: Peter Nicholls/Reuters

    У саміті вперше візьмуть участь члени Асоціації держав Південно-Східної Азії

    Зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» відбудеться з 11 по 12 грудня у Ліверпулі. Про це повідомляє британське МЗС.

    «Міністр закордонних справ [Великої Британії] Ліз Трасс зустрінеться зі своїми колегами зі США, Франції, Німеччини, Італії, Канади, Японії та ЄС з 10 по 12 грудня», – йдеться у повідомленні.

    У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що у саміті вперше візьмуть участь члени Асоціації держав Південно-Східної Азії.

    Зокрема, у Сполученому Королівстві чекають на приїзд делегацій з Таїланду, Індонезії та Малайзії.

    До слова, посли Великої сімки (G7) оприлюднили заяву, в якій повідомили, що продовжують спостерігати за процесом судової реформи в Україні «із занепокоєнням та розчаруванням» через графік роботи конкурсу Ради суддів.

    Теги: МЗС ЄС США Велика сімка Велика Британія
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    Глави МЗС G7 зустрінуться у грудні в Ліверпулі