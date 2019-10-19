Глобальне потепління може залишити світ без суші, – вчені



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Температура води в океані зростає, і це погано для всіх його мешканців

Водорості норі, які використовуються для приготування суші та ролів, опинилися під загрозою повного зникнення через кліматичні зміни.

Негативні тенденції проявилися ще п’ять років тому, повідомляє OZY.

Відомо, що водорості вирощують в японському місті Фуццу (префектура Тіба на острові Хонсю). В останні роки «врожаї» постійно знижувалися, а в 2018-му впали до мінімального показника з 1972 року.

Експерти не можуть назвати точну причину такої ситуації, але вважають, що всьому виною глобальне потепління. Температура води в океані зростає, і це погано для всіх його мешканців.

Але є й інші чинники, на перший погляд, неочевидні. Зусилля щодо захисту навколишнього середовища привели до того, що скидання відходів і добрив в океан скоротилося. З одного боку, це добре. З іншого – водорості втратили приплив поживних речовин, що містяться в фосфорі і азоті.

Відзначимо, що водорості – не єдині можливі «жертви» кліматичних змін. Експерти вважають, що в доступному для огляду майбутньому людство може втратити каву. Плантації страждають від почастішання посух і від шкідників, які розмножуються завдяки теплу. Крім того, почалися масштабні епідемії грибкових інфекцій та інших захворювань.

Нагадаємо, вчені попередили, що кліматична криза підвищує ризик нових спалахів захворюваності лихоманкою Ебола.