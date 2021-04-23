У Києві послаблять карантин: Ляшко назвав терміни виходу столиці з «червоної» зони

У Києві минулої доби коронавірусну хворобу Covid-19 підтвердили у 1 тис. 269 осіб

За прогнозами Ляшко, впродовж наступного тижня з «червоної» зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області

Київ з дня на день вийде з «червоної» зони карантину. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Також, за його прогнозами, впродовж наступного тижня з «червоної» зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 14 277 осіб - з них 591 дитина та 277 медпрацівників.

Зафіксовано 434 летальних випадки, 18 964 пацієнти одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей.

Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.