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    У Києві послаблять карантин: Ляшко назвав терміни виходу столиці з «червоної» зони

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    У Києві минулої доби коронавірусну хворобу Covid-19 підтвердили у 1 тис. 269 осіб - У Києві послаблять карантин: Ляшко назвав терміни виходу столиці з «червоної» зони
    У Києві минулої доби коронавірусну хворобу Covid-19 підтвердили у 1 тис. 269 осіб
    Фото: Reuters

    За прогнозами Ляшко, впродовж наступного тижня з «червоної» зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області

    Київ з дня на день вийде з «червоної» зони карантину. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

    Також, за його прогнозами, впродовж наступного тижня з «червоної» зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.

    Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 14 277 осіб - з них 591 дитина та 277 медпрацівників.

    Зафіксовано 434 летальних випадки, 18 964 пацієнти одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей.

    Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей, від хвороби померли 45 осіб.

    22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

    Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві.

    МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.

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    Теги: лікар Україна коронавірус
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