У Києві послаблять карантин: Ляшко назвав терміни виходу столиці з «червоної» зони
За прогнозами Ляшко, впродовж наступного тижня з «червоної» зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області
Київ з дня на день вийде з «червоної» зони карантину. Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Також, за його прогнозами, впродовж наступного тижня з «червоної» зони будуть виходити Львівська, Київська, Запорізька, Одеська та Полтавська області.
Нагадаємо, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 14 277 осіб - з них 591 дитина та 277 медпрацівників.
Зафіксовано 434 летальних випадки, 18 964 пацієнти одужали. До лікарень із підозрою чи діагнозом Covid-19 потрапили 3 728 людей.
Натомість виписали ще 18 964 пацієнтів.
Як повідомлялося, за минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей, від хвороби померли 45 осіб. 22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу. 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня. Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві. МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.
Як повідомлялося, за минулу добу, 22 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1269 людей, від хвороби померли 45 осіб.
22 квітня у Києві зроблено 1679 щеплень від коронавірусу.
14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.
Столична влада ухвалила особливі вимоги до проведення релігійних заходів під час святкування Вербної неділі та Великодня в Києві.
МОЗ очікує новий спалах захворюваності на Covid-19 після Великодня.