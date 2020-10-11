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    У світі

    Гонитва силовиків зі зброєю за протестуючими у Мінську потрапила на відео

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    Сутички протестувальників з силовиками - Гонитва силовиків зі зброєю за протестуючими у Мінську потрапила на відео
    Сутички протестувальників з силовиками
    Фото TUT.BY

    У Білорусії понад два місяці проходять масові протести

    Погоня озброєних автоматами силовиків за протестуючими в Мінську і їх подальше затримання потрапили на відео. Ролик в неділю, 11 жовтня, у своєму Telegram-каналі публікує видання TUT.BY

    На кадрах, за даними видання зроблених на вулиці Зибіцькій, люди в формі підбігають до набережної, оточуючи протестуючих, які розбігаються. Одному з громадян погрожують зброєю, інший отримує прикладом в обличчя, видно, що один молодий чоловік у сірому балахоні встигає втекти від силовиків. Ще одного із затриманих валять на землю.

    Раніше 11 жовтня повідомлялося, що в центрі Мінська почалися зіткнення силовиків з демонстрантами. Правоохоронці застосували проти учасників протесту світлошумові гранати й водомети. ОМОН проводить жорсткі затримання демонстрантів біля стели «Мінськ – місто герой».

    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні й порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.

    10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.

    Нагадаємо, понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня. Серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.

    Білорусь Олександр Лукашенко протест гонитва
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