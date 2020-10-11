Гонитва силовиків зі зброєю за протестуючими у Мінську потрапила на відео
У Білорусії понад два місяці проходять масові протести
Погоня озброєних автоматами силовиків за протестуючими в Мінську і їх подальше затримання потрапили на відео. Ролик в неділю, 11 жовтня, у своєму Telegram-каналі публікує видання TUT.BY
На кадрах, за даними видання зроблених на вулиці Зибіцькій, люди в формі підбігають до набережної, оточуючи протестуючих, які розбігаються. Одному з громадян погрожують зброєю, інший отримує прикладом в обличчя, видно, що один молодий чоловік у сірому балахоні встигає втекти від силовиків. Ще одного із затриманих валять на землю.
Раніше 11 жовтня повідомлялося, що в центрі Мінська почалися зіткнення силовиків з демонстрантами. Правоохоронці застосували проти учасників протесту світлошумові гранати й водомети. ОМОН проводить жорсткі затримання демонстрантів біля стели «Мінськ – місто герой».
10 жовтня невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з політичними в’язнями у слідчому ізоляторі Комітету державної безпеки. Зустріч тривала понад чотири години.
Нагадаємо, понад 20 журналістів затримано в Білорусі на акціях протесту в неділю, 11 жовтня. Серед затриманих є журналісти як білоруських, так і російських ЗМІ.