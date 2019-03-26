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    У світі

    ХАМАС та Ізраїль домовилися про припинення вогню

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    ХАМАС та Ізраїль домовилися про припинення вогню

    Про перемир'я через посередників попросили палестинські представники

    Ізраїль і ХАМАС після серії атак досягли угоди про припинення вогню на кордоні з сектором Газа.

    Про це повідомляє AFP.

    Зокрема, інформацію про домовленість повідомив ЗМІ високопоставлений палестинський чиновник. Перемир'я почалося о 22:00 за місцевим часом.

    «Угоди про припинення вогню було досягнуто між палестинськими угрупованнями та Ізраїлем за посередництва Єгипту«, - сказав він.

    Як пізніше повідомив високопоставлений ізраїльський дипломат виданню The Times Of Israel, рух ХАМАС попросив про припинення вогню через чотирьох посередників.

    Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей. Згодом стало відомо, що постраждалих вже семеро.

    Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалиму. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектору Гази. 

    На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

    Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.

    США Ізраїль ХАМАС
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