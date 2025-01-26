Ярош розповів, як готувався скинути Лукашенка

«Їздили територією дружнього народу, творили разом експедиційні підрозділи, вишколювали і озброювали їх», – описав підготовку до перевороту Ярош

Військовослужбовець, командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош розповів, що у 1999-році разом із білоруськими побратимами готував ліквідацію внутрішньо-окупаційного режиму Білорусі. Цим фактом зі своєї біографії Ярош поділився у Facebook.

«Їздили територією дружнього народу, творили разом експедиційні підрозділи, вишколювали і озброювали їх, проводили бойове злагодження…План був реальний, але наших білоруських меценатів тоді, у 1999-му, зупинив Єльцин, словами «Я устал, я ухожу», й прихід путіна на пацакський царський трон… А якби все вдалося, історія східної Європи була б, категорично, іншою…», – написав військовий.

Ярош додав – переконаний, що у найближчому часі Білорусь буде самостійною і в союзі з Україною, Польщею, Балтією тощо.

«Час прийде. Це – наше геополітичне майбутнє! Живє Білорусь! Слава Україні!», – підсумував Дмитро Ярош.

Як відомо, 26 січня у Білорусі вибирають президента. Лукашенко не відмовився від своїх амбіцій – він балотується всьоме.

Додамо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у разі протестів на президентських виборах взимку 2025 року в країні відключать інтернет.

А посол РФ у Білорусі Борис Гризлов заявляв, що Росія надасть «допомогу» Білорусі в разі протестів після президентських виборів у 2025 році. Посол додав, що про «провокації» напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.