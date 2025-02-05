Як вплинули атаки українських дронів на маршрути російських кораблів: дані ISW

Російські кораблі почали курсувати з російських портів Балтійського моря до Сирії через Атлантичний океан

Навесні 2024 року російські кораблі припинили курсувати Чорним морем між Росією та Сирією

Удари українських військово-морських безпілотників, ймовірно, змусили Росію різко змінити маршрути російських кораблів між Росією та Сирією. Про це йдеться у звіті Інстутуту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що згідно з даними українського центру спротиву, який отримав доступ до внутрішньої системи «Мозаїка», яку Росія використовує для відстеження маршрутів російських суден і вантажів, у квітні 2023 року судно Sparta IV курсувало між Тартусом, Сирією, Новоросійськом, Краснодарським краєм, через Дарданеллу та Босфор.

Навесні 2024 року російські кораблі припинили курсувати Чорним морем між Росією та Сирією, ймовірно, через загрозу ударів безпілотників ВМС України в Чорному морі.

Повідомляється, що натомість російські кораблі почали курсувати з російських портів Балтійського моря до Сирії через Атлантичний океан, незважаючи на те, що цей шлях у кілька разів довший за чорноморський.

«Поява російських кораблів у Середземному морі 4 лютого узгоджується з повідомленнями про те, що зараз російські кораблі курсують між Сирією та Росією через Атлантику», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Group 13 вперше в історії уразили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням.

Згодом в ISW повідомляли, що російські військові створили дрон, що здатний уражати українські військові морські безпілотники. Це може нівелювати домінування Військово-морських сил ЗСУ в Чорному морі.