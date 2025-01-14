Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США

Нафтові танкери кинули якір в різних частинах світу

Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією MarineTraffic і сервісу відстеження суден Lseg, станом на 13 січня п'ять із цих танкерів перебували біля китайських портів, сім – поблизу берегів Сінгапуру, а інші стояли на якорі біля російських узбереж у Балтійському морі та на Далекому Сході.

Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Під санкції зокрема потрапила найбільша кількість суден – 183 танкерів, багато з яких входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Серед підсанкційних компаній – дві великі нафтовидобувні компанії «Газпромнефть» та «Сургутнефтегаз».

Також повідомлялося, що Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. За даними журналістів, підсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.