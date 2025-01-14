Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США
П'ять російських танкерів зупинилися біля китайських портів через санкції
фото: ЕРА/UPG (ілюстративне)

Нафтові танкери кинули якір в різних частинах світу

Щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір в різних частинах світу, зокрема біля берегів Китаю та Росії, після того, як 10 січня США оголосили про новий пакет санкцій. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією MarineTraffic і сервісу відстеження суден Lseg, станом на 13 січня п'ять із цих танкерів перебували біля китайських портів, сім – поблизу берегів Сінгапуру, а інші стояли на якорі біля російських узбереж у Балтійському морі та на Далекому Сході.

Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати запровадили наймасштабніші санкції проти російської енергетики – найбільшого джерела доходу для військової машини Кремля. Під санкції зокрема потрапила найбільша кількість суден – 183 танкерів, багато з яких входить до так званого «тіньового флоту» Росії. Серед підсанкційних компаній – дві великі нафтовидобувні компанії «Газпромнефть» та «Сургутнефтегаз». 

Також повідомлялося, що Китай та Індія відмовилися приймати у своїх портах танкери з російською нафтою, проти яких були введені санкції США. За даними журналістів, підсанкційним суднам буде заборонено розвантажуватись у цих країнах. Але заборона не стосується танкерів, зафрахтованих до 10 січня, за умови, що вони розвантажаться до 12 березня.

Читайте також:

Теги: нафта росія росіяни санкції США корабель флот РФ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі, за попередніми даними, горить одна з колон
У Нижньокамську горить нафтопереробний завод, співробітників евакуюють
11 сiчня, 17:42
Полонений військовий КНДР
Українські воїни взяли в полон військових КНДР на Курщині
11 сiчня, 14:27
Уперше за час повномасштабної війни РФ проти України вдалося зафіксувати, що списки будуть формувати на підставі насамперед фізичного здоров’я
Лубінець повідомив обнадійливі новини щодо обмінів полоненими у 2025 році
6 сiчня, 19:21
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
Масштабна повітряна тривога тривала більше двох годин
31 грудня, 2024, 09:21
Україна спрощує видачу іноземцям посвідки на проживання: що відомо
Україна спрощує видачу іноземцям посвідки на проживання: що відомо
29 грудня, 2024, 01:52
СБУ щоденно викриває агентів РФ, навідників та паліїв військової техніки
День Контррозвідки СБУ
27 грудня, 2024, 18:13
Турецькі ЗМІ на разі не повідомляють, коли рух Босфором запрацює на повну потужність
Рух суден через протоку Босфор частково відновлено
27 грудня, 2024, 03:56
Солдат КНДР на позиціях, Курська область
Полонені росіяни розповіли про солдатів із КНДР, із якими довелося воювати пліч-о-пліч
22 грудня, 2024, 15:05
Сумарно з рейок зійшло 42 вагони
У Забайкальському краї зіткнулись два потяги: з рейок зійшло 42 вагони (фото)
22 грудня, 2024, 07:49

Економіка

Світ готується до глобальної боротьби за газ – Bloomberg
Світ готується до глобальної боротьби за газ – Bloomberg
Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США
Понад 60 танкерів із російською нафтою зупинилися через санкції США
Одна із галузей британської промисловості на межі зникнення – Times
Одна із галузей британської промисловості на межі зникнення – Times
Верфі ЄС ремонтують російські арктичні газовози – FT
Верфі ЄС ремонтують російські арктичні газовози – FT
Дві близькі Росії країни відмовляються від її нафтових танкерів, які потрапили під санкції США
Дві близькі Росії країни відмовляються від її нафтових танкерів, які потрапили під санкції США
Нові санкцїї США проти Росії змінили ціни на нафту – Reuters
Нові санкцїї США проти Росії змінили ціни на нафту – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 січня: ситуація на фронті
103K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон розповів, як він виконує заповіт покійної
51K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 січня 2025
41K
«Доведеться вивчати російську мову». Рютте звернувся до жителів європейських країн
33K
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21K
Хто допоміг росіянам атакувати Київ 1 січня? Спіймано агентку

Новини

Кремль відправив студентів-медиків з Якутії лікувати жителів тимчасово окупованої Донеччини
Сьогодні, 05:11
За яких умов можливе оформлення ДТП без виклику поліції? Пояснення
Сьогодні, 02:49
У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом, серед них п’ять дітей
Сьогодні, 02:01
На Сумщині ворог атакував безпілотником автівку цивільних: є загибла та поранений
Сьогодні, 01:29
Ворог окупував Зелене та просунувся в Торецьку, – DeepState
Сьогодні, 00:55
14 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:15

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua