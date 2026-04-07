Генштаб підтвердив ураження фрегата та низки об’єктів окупантів

Фрегат «Буревісник» – носій крилатих ракет «Калібр»

Сьогодні, 7 квітня, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження фрегата та низки інших об’єктів російської терористичної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У результаті ураження 5 квітня 2026 нафтового термінала «Шесхарис» у Краснодарському краї РФ пошкодження стендерів причалів №1, №1А і №2 та ураження стендерів на причалах №6 та №7, пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти. Разом з тим підтверджено ураження трьох резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі «Грушовая» у Краснодарському краї, що забезпечує нафтовий термінал «Шесхарис».

Також зафіксовано влучання двох ударних БпЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу «Буревісник» – носій крилатих ракет «Калібр». Масштаби збитків уточнюються.

Окрім того, вчора та у ніч на 7 квітня, підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині. Серед іншого зафіксовано ураження зосереджень живої сили противника у районах Строганівки і Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області.

До слова, фрегат Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі під час атаки на порт у Новоросійську у ніч на 6 квітня. На супутникових знімках видно, що внаслідок атаки пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2.

Як повідомлялося, у ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по військових об’єктах РФ у порту Новоросійська. Уражено один із ключових кораблів Чорноморського флоту РФ та промисловий об’єкт.