Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Генштаб підтвердив ураження фрегата та низки об’єктів окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: Генштаб

Фрегат «Буревісник» – носій крилатих ракет «Калібр»

Сьогодні, 7 квітня, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження фрегата та низки інших об’єктів російської терористичної армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У результаті ураження 5 квітня 2026 нафтового термінала «Шесхарис» у Краснодарському краї РФ пошкодження стендерів причалів №1, №1А і №2 та ураження стендерів на причалах №6 та №7, пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти. Разом з тим підтверджено ураження трьох резервуарів (РВСПК-50000) на перевалочній нафтобазі «Грушовая» у Краснодарському краї, що забезпечує нафтовий термінал «Шесхарис».

Також зафіксовано влучання двох ударних БпЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу «Буревісник» – носій крилатих ракет «Калібр». Масштаби збитків уточнюються.

Окрім того, вчора та у ніч на 7 квітня, підрозділи Сил оборони України уразили пункти управління БпЛА у районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині. Серед іншого зафіксовано ураження зосереджень живої сили противника у районах Строганівки і Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області.

До слова, фрегат Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі під час атаки на порт у Новоросійську у ніч на 6 квітня. На супутникових знімках видно, що внаслідок атаки пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2.

Як повідомлялося, у ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по військових об’єктах РФ у порту Новоросійська. Уражено один із ключових кораблів Чорноморського флоту РФ та промисловий об’єкт.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна втрати окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що війна з Іраном наближається до завершення
Трамп заявив, що війна з Іраном наближається до завершення
2 квiтня, 04:27
Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа
Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа
25 березня, 05:50
Михайло Апостол наполягає: до 2016 року картини Івана Марчука не були настільки цінними у вартості, як тепер
Війна за спадщину легендарного художника Марчука. Колишній нардеп відреагував на арешт картин
20 березня, 07:30
Москва вкотре говорить про готовність до переговорів
Кремль зробив загадкову заяву про мирні переговори з Україною
13 березня, 13:56
Колоборант Дмитро Табачник видав чергову байку про школи в Україні
«І лаються, і стогнуть...» Ексміністр Табачник, що перейшов на бік окупантів, розкрив «секрет» ЗСУ
11 березня, 15:19
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
США знищили іранські військові кораблі поблизу Ормузької протоки
11 березня, 04:31

Соціум

Як закордонні українці голосуватимуть на перших повоєнних виборах. Стали відомі деталі
Як закордонні українці голосуватимуть на перших повоєнних виборах. Стали відомі деталі
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
Сили оборони знову вдарили по нафтовому терміналу «Усть-Луга Ойл»: наслідки
Генштаб підтвердив ураження фрегата та низки об’єктів окупантів
Генштаб підтвердив ураження фрегата та низки об’єктів окупантів
Витрати США на Іран різко зросли: рахунок пішов на мільярди
Витрати США на Іран різко зросли: рахунок пішов на мільярди
США вдарили по ключовому нафтовому об’єкту Ірану
США вдарили по ключовому нафтовому об’єкту Ірану
У Польщі жінка напала на українських біженок: її затримала поліція
У Польщі жінка напала на українських біженок: її затримала поліція

Новини

Місячна місія: астронавти повертаються додому
Сьогодні, 09:10
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Вчора, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Вчора, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Вчора, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
5 квiтня, 21:25

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua