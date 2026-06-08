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Антикорупційний орган Угорщини взявся за людей Орбана

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Антикорупційний орган Угорщини взявся за людей Орбана
Новий уряд Угорщини взявся за корупційну спадщину Орбана
фото: The Times

Посадовців колишнього уряду запідозрили у схемі розкрадання мільярдів євро з фондів Євросоюзу

Високопосадовці уряду колишнього прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана можуть бути притягнуті до відповідальності через можливе розкрадання коштів Європейського Союзу. Про це заявив керівник Угорського управління з питань доброчесності Ференц Пал Біро в інтерв'ю Politico, повідомляє «Главком».

Очолюване ним відомство виявило низку справ, які можуть свідчити про системне нецільове використання грошей європейських платників податків під час 16-річного перебування Орбана при владі. «Високопосадовці можуть і, ймовірно, будуть притягнуті до відповідальності», – заявив він.

Водночас глава антикорупційного органу не уточнив, чи йдеться безпосередньо про самого Орбана або його найближчих соратників.

Біро повідомив, що його команда проаналізувала державні закупівлі за останні роки та виявила ознаки суттєвого завищення цін. За даними управління, значна частина державних контрактів була укладена лише з трьома компаніями.

За оцінками відомства, протягом останніх чотирьох років уряд витратив на ці контракти близько €10 млрд. При цьому можливі корупційні ризики та завищення вартості закупівель можуть сягати €3,5 млрд . «Тендери на державні закупівлі були маніпульовані», – заявив Біро.

Він також повідомив, що під час роботи над розслідуваннями стикався зі спробами політичного тиску та підкупу.

Заяви прозвучали на тлі спроб нового прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра переконати Брюссель розморозити мільярди євро європейської допомоги, які були заблоковані через претензії до стану верховенства права в країні.

У Європейській комісії наголосили, що дотримуються політики нульової толерантності до шахрайства з бюджетом ЄС. Там запевнили, що співпрацюватимуть із національними органами для повернення будь-яких коштів, які могли бути використані незаконно.

Нагадаємо, що національна податкова та митна адміністрація Угорщини заблокувала спроби переказу за кордон коштів, які могли бути пов’язані з особами з оточення головного помічника прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Податкова служба призупинила кілька фінансових операцій на мільярди форинтів через підозру у відмиванні грошей. Він також стверджує, що були заморожені банківські рахунки, пов’язаних з урядом осіб.

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Теги: Угорщина Петер Мадяр Віктор Орбан

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