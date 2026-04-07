Фрегат «Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі: з'явилися супутникові фото

Фрегат Чорноморського флоту РФ «Адмірал Макаров» було уражено щонайменше двічі під час атаки на порт у Новоросійську e ніч на 6 квітня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Osint-аналітиків Exilenova+.

На супутникових знімках видно, що внаслідок атаки пошкоджено нафтопроводи біля причалів №1 та №2, а також сам причал №2. Крім того, зафіксовано удар по нафтопроводу в іншій зоні навантаження, поруч із вузлами SICN та запірною арматурою трубопровідної системи.

Також аналітики вказують, що на знімках видно пошкодження одного з фрегатів проєкту 11356Р, який розташований на військово-морській базі в Новоросійську. При цьому вони зазначають: аналіз супутникових знімків і відео показує, що корабель був уражений щонайменше двічі.

Перше влучання зафіксовано в районі причалу, поряд з вертикальними пусковими установками УКСК 3С14 (ракети «Калібр»). Ступінь пошкоджень невідомий, однак швидше за все, обмежився впливом вибухової хвилі без критичних руйнувань.

Як повідомляють аналітики, друге ураження припало на якірно-швартову частину носа – зона технічно другорядна, тож серйозного впливу на боєздатність корабля, найімовірніше, не матиме.

Крім того, на момент ударів на борту перебував особовий склад, тож не виключено ураження персоналу уламками або контузіями внаслідок вибухової хвилі.

☄️🔥 У порту Новоросійськ вночі проти 6 квітня під удар потрапили фрегат «Адмірал Григорович» та бурова установка «Сиваш», - повідомив командувач Сил безпілотних систем на позивний Мадяр



🚢 «Адмірал Григорович»- перший військовий фрегат проекту «Буревісник» вмф рф, носій… pic.twitter.com/OtTtq2g53W — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 6, 2026

Фрегат «Адмірал Макаров» – один із найсучасніших кораблів Чорноморського флоту РФ, носій крилатих ракет типу «Калібр». Ступінь пошкоджень судна наразі встановлюється розвідкою. Варто зауважити, що судном керує колишній український військовий, уродженець Вінниччини, військовий злочинець і колаборант із Росією капітан 1 рангу Григорій Бреєв, який 2014 року зрадив українську військову присягу.

Нагадаємо, у ніч на 6 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по військових об’єктах РФ у порту Новоросійська. Уражено один із ключових кораблів Чорноморського флоту РФ та промисловий об’єкт.