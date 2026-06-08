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Світ повернувся до ядерної гонки? Експерти зафіксували небезпечну тенденцію

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Світ повернувся до ядерної гонки? Експерти зафіксували небезпечну тенденцію
Ядерні держави взяли курс на розширення арсеналів
фото: Reuters

Дев’ять країн із ядерною зброєю продовжили розширення арсеналів, а темпи розгортання нових боєголовок почали випереджати скорочення старих запасів

Дев’ять держав, які володіють ядерною зброєю, продовжили модернізацію та розширення своїх арсеналів упродовж 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на щорічну доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

Світові ядерні арсенали знову зростають

Експерти попереджають, що багаторічна тенденція до скорочення світових запасів ядерної зброї почала змінюватися у протилежний бік.

Світ повернувся до ядерної гонки? Експерти зафіксували небезпечну тенденцію фото 1
фото: SIPRI Yearbook 2026

Йдеться про США, Росію, Велику Британію, Францію, Китай, Індію, Пакистан, Північну Корею та Ізраїль. Більшість із них протягом року розгортали нові системи озброєнь, здатні нести ядерні боєголовки.

За оцінками експертів, станом на січень 2026 року у світі налічувалося близько 12 187 ядерних боєголовок. Із них 9 745 перебували у військових запасах для потенційного використання, а понад 4 тис. були розгорнуті на ракетах та літаках.

Близько 2,1-2,2 тис. боєголовок перебували у стані підвищеної бойової готовності. Майже всі вони належать Росії та США, хоча Китай та Індія також почали частіше розгортати ядерні боєголовки на носіях навіть у мирний час.

Ядерні держави відходять від політики роззброєння

Аналітики зазначають, що після завершення холодної війни Росія та США поступово скорочували свої арсенали швидше, ніж вводили нові системи озброєнь. Саме це забезпечувало загальне зменшення світових запасів ядерної зброї. Однак зараз ситуація змінюється.

«З’являється дедалі більше доказів того, що ядерні держави відсувають на другий план і навіть зовсім відмовляються від своїх зобов’язань щодо роззброєння, натомість демонструючи свої «ядерні м’язи», – заявив старший науковий співробітник інституту Ганс Крістенсен.

На Росію та США, як і раніше, припадає близько 83% усіх ядерних боєголовок світу. Водночас експерти прогнозують подальше збільшення арсеналів інших ядерних держав.

Росія продовжує модернізацію стратегічних сил

Окремо у звіті зазначається, що Росія продовжує модернізацію своїх стратегічних сил, хоча окремі програми стикаються з труднощами. Зокрема, чергове випробування міжконтинентальної ракети «Сармат» завершилося невдачею, а санкції та витрати на війну проти України негативно впливають на реалізацію деяких проєктів.

Нагадаємо, що Північна Корея офіційно ввела в експлуатацію новий об'єкт зі збагачення урану для виробництва матеріалів, необхідних для ядерної зброї. Лідер країни Кім Чен Ин заявив про намір нарощувати ядерний арсенал «експоненціальними темпами» та доручив збільшити виробництво для реалізації довгострокових стратегічних цілей держави.

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Теги: росія США Велика Британія ядерна зброя

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