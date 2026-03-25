Війна на Близькому Сході підірвала довіру виборців до Трампа

Аліна Самойленко
фото: The White house/Facebook

Рейтинг Дональда Трампа впав до рекордно низького рівня з моменту повернення у Білий дім

Популярність американського президента Дональда Трампа суттєво знизилася на тлі економічних труднощів та військового конфлікту з Іраном. Згідно з останнім опитуванням Reuters/Ipsos, рівень підтримки глави держави впав до 36%, хоча ще минулого тижня він тримався на позначці 40%. Для порівняння, на момент інавгурації у січні 2025 року дії Трампа схвалювали 47% громадян. Про це пише «Главком».

Головним чинником невдоволення стало стрімке зростання цін на пальне та загальне підвищення вартості життя. Лише чверть опитаних позитивно оцінюють зусилля президента у цій сфері, що є критичним показником, оскільки саме обіцянка покращити економіку була центральною у його передвиборчій кампанії. Навіть серед прихильників Республіканської партії частка тих, хто не схвалює економічний курс Трампа, зросла з 27% до 34%.

Крім того, американці дедалі критичніше ставляться до війни проти Ірану. Попри обіцянки Трампа уникати «безглуздих війн», понад 60% громадян наразі виступають проти військових ударів США по іранській території. Рівень підтримки цих дій продовжує падати, що створює додатковий політичний тиск на адміністрацію.

Попри особисте падіння рейтингу президента, Республіканська партія загалом зберігає стабільні позиції перед проміжними виборами до Конгресу, що відбудуться у листопаді. Виборці досі схильні вважати, що республіканці краще за демократів розуміються на питаннях економіки. Проте затяжна війна та подальше зростання цін можуть стати вирішальними факторами для зміни електоральних настроїв у майбутньому.

Нагадаємо, згідно з розслідуванням Reuters, телефонна розмова між прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та президентом США Дональдом Трампом стала вирішальним фактором у підготовці операції «Епічна лють».

Нетаньягу переконав американського лідера скористатися «вікном можливостей» для ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, попри початкове прагнення Трампа дотримуватися дипломатії.

Як відомо, колишній очільник Національного антитерористичного центру Джо Кент, який пішов у відставку через незгоду з курсом Білого дому, виступив із резонансними заявами щодо ролі Ізраїлю в американській політиці на Близькому Сході. В інтерв’ю Такеру Карлсону він прямо звинуватив ізраїльську сторону у маніпулюванні США задля розв'язання конфлікту з Тегераном. Кент назвав аргументи державного секретаря Марко Рубіо про «неминучу іранську загрозу» хибними, оскільки, на його переконання, Іран не мав наміру атакувати без прямої провокації. 

