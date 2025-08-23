Президент Фінляндії назвав «поворотний момент» у відносинах Трампа з Путіним

Президент Фінляндії наголосив, що Трамп – єдина людина, яка може змусити Путіна піти на мир

Терпіння американського лідера щодо Володимира Путіна майже вичерпалося, вважає Александр Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив – його нещодавні переговори з президентом Дональдом Трампом вказують на те, що терпіння американського лідера щодо Володимира Путіна майже вичерпано через затягування Росії в досягненні миру в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

«У моїй останній розмові з президентом Трампом у четвер увечері були деякі ознаки того, що його терпіння закінчується», – цитує Bloomberg заяву Стубба в інтерв'ю фінським ЗМІ.

При цьому він вважає малоймовірним, що Путін погодиться на зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським за півтора тижні, як планувалося. На його думку, це і буде поворотним моментом.

«Саме тоді терпіння (Трампа, – ред.), імовірно, вичерпається», – вважає він.

При цьому президент Фінляндії наголосив, що Трамп – єдина людина, яка може змусити Путіна піти на мир.

«Він єдиний, кого Путін слухає, і, чесно кажучи, єдиний, кого Путін боїться», – сказав Стубб.

Раніше фінський президент Александр Стубб каже, що наразі не бачить жодних ознак готовності Росії сісти за стіл переговорів, щоб обговорити перемир’я або мир з Україною.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Слова диктатора цитують росЗМІ, передає «Главком».

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».