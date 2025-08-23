Головна Світ Політика
Трамп тримає у шухляді президентського столу фото з Путіним (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп демонструє фото з Путіним пресі
скриншот з відео

Трамп показав пресі фото з Путіним, витягнувши його з шухляди президентського столу

Під час пресбрифінгу в Білому домі Дональд Трамп несподівано дістав із шухляди свого робочого столу фотографію з російським диктатором Володимиром Путіним, зроблену під час їх зустрічі в Алясці, передає «Главком».

За словами Трампа, фотографію він отримав особисто від Путіна, а тепер «підпише її» у відповідь на жест російського президента.

У короткому виступі Трамп сказав: «Він дуже поважає мене та нашу країну, але не всіх інших. Я підпишу це для нього… Я думаю, це гарне фото», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявляє, що через два тижні «знатиме, що робити», якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

До слова, посійський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. 

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».

Теги: Дональд Трамп путін фото

