Трамп відреагував на обшуки у свого ексрадника з нацбезпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Трамп відреагував на обшуки у свого ексрадника з нацбезпеки
Обшук відбувся після нових публічних заяв Болтона у бік президента США
фото: Reuters

Джон Болтон є прихильником України та активним критиком політики Трампа

Федеральне бюро розслідувань провело обшук у будинку та офісі Джона Болтона, колишнього радника з нацбезпеки Дональда Трампа. Він є активним критиком Трампа та його політики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на американські ЗМІ.

The New York Times писала, що слідчі перевіряють, чи міг Болтон незаконно передавати або зберігати секретну інформацію. ФБР підтвердила проведення «судово санкціонованих дій» біля його помешкання у передмісті Вашингтона

За словами джерел, розслідування стосується можливих витоків даних у медіа та третім сторонам протягом останніх чотирьох років, які, ймовірно, могли зашкодити президентові. Раніше подібні звинувачення висували після виходу книги Болтона «Кімната, де це сталося», але кримінальні справи не дійшли до суду.

Обшук відбувся після нових публічних заяв Болтона, який різко критикував Трампа після його зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Болтон тоді заявив, що саме Путін «вийшов переможцем».

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому нічого не відомо про обшук ФБР. «Я нічого про це не знаю, щойно побачив сьогодні вранці, що вони провели рейд», – сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп прокоментував можливу двосторонню зустріч між лідерами України та Росії. Глава Сполучених Штатів стверджує, що не хотів би бути присутнім на ній. Раніше Дональд Трамп заявив, що протягом двох тижнів стане відомо, чи буде мир в Україні.

До слова, Апеляційний суд штату Нью-Йорк скасував штраф у понад $500 млн, накладений на американського президента Дональда Трампа у справі про цивільне шахрайство.

