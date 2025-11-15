Голова Товариства української культури в Угорщині закликала не отожнювати усіх мадярів з Орбаном

Ярослава Хортяні у Будапешті на заході на підтримку України

Ярослава Хортяні: «Мер Будапешта та більшість угорців, які розбираються в політиці, підтримують Україну»

Голова Товариства української культури в Угорщині Ярослава Хортяні закликала не сприймати всю Угорщину як вороже налаштовану до України через політику прем'єр-міністра Віктора Орбана. Вона наголосила, що багато угорців, включаючи мера Будапешта, підтримують Україну, незважаючи на посилення антиукраїнської пропаганди. Про це Ярослава Хортяні розповіла у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами Ярослави Хортяні, після 2022 року суспільство масово підтримувало українських біженців, але на телебаченні активізувалася антиукраїнська пропаганда.

«На телебаченні стали виступати політологи, як Новграді Дюрдь і Шпютлер Георг, які закликали Україну здаватися. Почалася антиукраїнська пропаганда з наративами, що «цю війну не можна виграти зброєю, треба сідати за стіл і домовлятися про мир», – зазначила вона.

Хортяні підкреслила, що, незважаючи на зусилля уряду, більшість угорців розрізняють український народ і українську владу: «Частину угорського суспільства налаштували проти української влади, але не проти українців».

Голова Товариства культури зазначила, що Орбан до повномасштабної війни підтримував євроінтеграцію України, але після 2022 року риторика змінилася. Особливо посилився тиск на тему вступу України до ЄС і НАТО після проведення так званого «консультативного анкетного опитування», результати якого уряд використав для заяв про нібито несприйняття суспільством вступу України до ЄС.

Водночас, Хортяні зазначає, що мер Будапешта та більшість політично свідомих угорців підтримують Україну.

«Але є, звичайно, частина суспільства, яку вже налаштували проти України протягом цього часу», – підкреслила Хортяні.

Ярослава Хортяні також згадала, що, незважаючи на політичну напругу, в Угорщині модернізують залізницю між країнами, відкривають українські школи, а українці можуть спокійно проводити демонстрації на підтримку України в Будапешті.

Нагадаєо, антиукраїнська риторика в Угорщині може припинитися після парламентських виборів у країні у квітні наступного року, припускає Ярослава Хортяні, голова Товариства української культури в Угорщині та голова Світової федерації українських жіночих організацій (СФУЖО). Наразі «українські питання» стали однією з ключових тем у конкурентній боротьбі між партією прем’єр-міністра Віктора Орбана та його головного суперника – Петера Мадяра на чолі найбільшої опозиційної партії «Тиса».

За словами Ярослави Хортяні, російські пропагандисти навіть намагалися використати українців в Угорщині, звинувачуючи їх у пресі у роботі на український уряд.