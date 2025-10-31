Головна Світ Економіка
ЄС розглядає судовий позов проти трьох країн, які блокують імпорт українського зерна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЄС хоче, щоб Угорщина, Словаччина та Польща скасували обмеження на експорт з України
фото: depositphotos.com

Попри оновлену угоду Варшава, Будапешт і Братислава продовжують блокувати український імпорт

Єврокомісія розглядає можливість подати до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через їхню відмову скасувати заборону на ввезення українського зерна та іншої сільгосппродукції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Зазначається, що обмеження цих країн порушують правила єдиного ринку Євросоюзу, що забороняють національні торговельні бар’єри. «Ми не бачимо виправдання для підтримки цих національних заходів», – заявив заступник речника Єврокомісії Олаф Гілл.

За словами посадовця, Брюссель посилює контакти з урядами трьох країн, а всі варіанти подальших дій «залишаються на столі». Попри оновлену угоду, яка мала врахувати занепокоєння фермерів країн-членів ЄС, Варшава, Будапешт і Братислава продовжують блокувати український імпорт.

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь заявив, що Брюссель ставить інтереси України вище за інтереси європейських фермерів. Його слова підтримав і словацький колега Ріхард Такач, назвавши нові захисні механізми «недостатніми». Міністерство сільського господарства Польщі також повідомило, що урядові обмеження «не знімаються автоматично» з ухваленням нової угоди і залишаються чинними.

Нагадаємо, за підсумками дев'яти місяців 2025 року обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні зменшився на 14% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Індекс сільськогосподарської продукції в Україні за перші дев'ять місяців поточного року склав 86,0% від показників 2024 року. Спад виробництва спостерігається як в рослинництві, де виробництво скоротилося на 6,4%, так і в тваринництві, де зниження склало 4,4%.

До слова, Росія продає вкрадену українську пшеницю в 70 країн світу. Російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей у РФ близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю.

Теги: Словаччина Угорщина Польща Єврокомісія зерно

