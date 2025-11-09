Головна Світ Політика
Білий дім спростував заяву Сійярто про необмежені енергопоставки з РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Вікіпедія

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто наполягав, що Будапешт  отримав від США необмежене звільнення від санкцій

Представник Білого дому спростував заяви угорської сторони про безстрокове звільнення від американських санкцій за купівлю енергоресурсів у Росії. У Вашингтоні підтвердили, що Угорщина отримала дозвіл на продовження закупівель російських газу та нафти лише на один рік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Ця інформація суперечить заяві, яку зробив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто напередодні. У суботу він наполягав, що Будапешт нібито отримав від США необмежене звільнення від санкцій.

«Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі», – стверджував Сійярто.

Проте, того ж дня, представник Білого дому в електронному листі агентству Reuters підтвердив, що термін дії цього звільнення обмежений одним роком.

Як відомо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що за результатами його переговорів із Дональдом Трампом Будапешт домігся виключення країни з-під дії американських санкційних обмежень, які стосуються імпорту енергоносіїв із Росії.

Глава угорського уряду зазначив, що між стратегічними інтересами Угорщини та США немає розбіжностей чи суперечностей. Проте існує значна кількість збігів в інтересах обох держав, а також були питання, які вимагали врегулювання. Цим темам було присвячено тривалу розмову.

«Главком» писав, президент США Дональд Трамп висловив думку, що Угорщина не повинна зазнавати вторинних санкцій за купівлю нафти в Росії, на відміну від інших європейських країн. За його словами, Угорщині «дуже складно» «отримувати нафту і газ з інших регіонів». 

«Це велика країна, але вона не має виходу до моря, у неї немає портів. Тому вона має складну проблему», – заявив Трамп журналістам перед двостороннім обідом з Орбаном.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп привітав у Білому домі прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. «Великий лідер», – сказав Трамп про Орбана. 

