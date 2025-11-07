Головна Країна Політика
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський пояснив, як Орбан використає зустріч із Трампом
7 листопада відбудеться зустріч Орбана та Трампа
Зеленський зазначив, що Україна не має наміру підтримувати особливе ставлення до Орбана

Президент України Володимир Зеленський заявив, що негативно ставиться до зустрічі угорського прем’єра Віктора Орбана та американського лідера Дональда Трампа. їх переговори відбудуться сьогодні, 7 листопада. Про це Зеленський зазначив на брифінгу, на якому був присутній «Главком».

Зеленський наголосив, що може лише уявити, які питання обговорюватимуться під час зустрічі Трампа та Орбана. За його словами, Орбан прагне скористатися цією зустріччю, щоб налагодити контакти для подальшої розмови з російським диктатором Путіним, а сама подія стане для нього елементом електоральної підтримки.

Президент підкреслив, що ставиться до цієї зустрічі негативно, адже Орбан, імовірно, порушуватиме енергетичні питання, зокрема щодо наслідків санкцій та діяльності компаній «Лукойл» і «Роснефть». Зеленський зазначив, що Україна не має наміру підтримувати особливе ставлення до Орбана.

«Не дамо руським продавати Орбану нафту. Орбан це чітко розуміє, тому блокує Україні вступ в Європу. Щомісяця незрозумілі емоції. Ми нічого не робимо проти угорського народу та Орбана», – сказав президент, додавши, що Україна відстоїть свою гідність.

Як повідомлялося, угорський прем’єр Віктор Орбан під час візиту до Білого дому спробує переконати президента США Дональда Трампа провести зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. На думку його радників, візит Трампа зміцнить роль Орбана як державного діяча і додасть енергії його консервативній базі.

Керівник апарату Орбана Гергей Гуяш заявив, що зустріч у пʼятницю, 7 листопада, стане «можливістю для двох глав держав визначити дорожню карту, яка може привести до зустрічі США і Росії».

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

Теги: Володимир Зеленський Дональд Трамп Віктор Орбан

